Engen Engener Rat verärgert: Aufbereitungsanlage steht schon

Gremium lehnt Antrag ab, wird aber vor vollendete Tatsachen gestellt

Auf dem Areal einer Asphalt-Mischanlage im Außenbereich des Engener Stadtteils Welschingen will dessen Betreiber eine Aufbereitungsanlage von nicht gefährlichen Baustoff-Abfällen erstellen. Sie wird auch als Brecheranlage bezeichnet. Für dieses Vorhaben ist eine immissionsschutzrechtliche Genehmigung erforderlich, jedoch muss laut Landratsamt Konstanz keine Baugenehmigung erteilt werden und die Stadt Engen nicht das Einvernehmen erteilen. Der Engener Gemeinderat zeigte sich in der Sitzung am Dienstagabend überrascht und verärgert zugleich, dass die mobile Anlage schon steht und in Betrieb ist. Das hat das Gremium noch bestärkt, dem Antrag nicht zuzustimmen. Dies mündet allerdings lediglich als Stellungnahme der Stadt ein. Für die Genehmigung ist das Landratsamt zuständig.

Zudem gibt es seit Jahren immer wieder Klagen aus der Bevölkerung, dass die bestehende Asphalt-Mischanlage Geruchsbelästigungen verursacht. "Es gingen nun schon erste Beschwerden von Anwohnern ein, dass die neue Brecheranlage Erschütterungen verursacht", schilderte Bürgermeister Johannes Moser in der Ratssitzung. Stadtrat Armin Höfler (Unabhängige Wählervereinigung) wollte auch geklärt wissen, ob die gesamte Anlage, die sich immer mehr in Richtung eines Landschaftsschutzgebietes samt Biotop bewege, negative Auswirkung auf die Natur habe. "Der Naturschutzbeauftragte des Landkreises sieht keine Bedenken. Diese schnelle Aussage ohne eingehende Prüfung der Sache verwundert uns schon", erklärte Bürgermeister Moser.

Es müsse sichergestellt werden, dass die Brecheranlage weder Lärmbelästigungen und Erschütterungen von benachbarten Gebäuden noch negative Folgen für das Grundwasser in der Nähe des Tiefbrunnes Brächle verursachen könne. Außerdem soll das Landratsamt prüfen, ob die mobile Brecheranlage nicht in einem dafür vorgesehen Gewerbegebiet seinen Standort haben kann. Armin Höfler berichtete aktuell davon, dass aus der Asphalt-Mischanlage schwarz-gelber Rauch hochgestiegen sei, ausgelöst offenbar durch einen Defekt. Das Landratsamt sei informiert.

Die Brecheranlage hat den Zweck, dass aufbereiteter Ausbauasphalt wieder verwendet werden kann. Der Betrieb soll ausschließlich werktags von 6 bis 19 Uhr, in höchstens zehn Stunden, erfolgen. Laut Antragssteller entspreche die Anlage dem neuesten Stand der Technik, sodass rechtliche Lärm-Grenzwerte nicht überschritten würden. Es sei nur ein geringes Staubpotential zu erwarten. Messungen von Schallemissionen, die ausgeführt wurden, zeigen laut den Erkenntnissen des Engener Bauamtes nicht auf, inwieweit es mögliche Lärm-Beeinträchtigungen für angrenzenden Flächen gebe, wie Welschinger Wohngebiete, Sportanlagen mit Clubheimen, Friedhof und Bleichehof.

„Bei der Vorstellung der Geschäftsführerin des Unternehmens, das die Welschinger Anlage betreibt, hatte ich einen guten Eindruck und das Gefühl, dass die Firma vieles tut, um die Geruchsbelästigungen zu verringern. Umso enttäuschter bin ich nun, dass sie uns vor vollendete Tatsachen stellt. Nun muss ich meine Meinung revidieren", betonte CDU-Fraktionssprecher Jürgen Waldschütz. "Wir müssen sicherstellen, dass die Brecheranlage nicht verfestigt wird", so Gerhard Steiner, Fraktionssprecher der Unabhängigen Wählervereinigung.

Der Beschluss

Der Engener Gemeinderat stimmte laut einstimmigem Beschluss, bei zwei Enthaltungen, vorsorglich dem Antrag auf Errichtung und Betrieb einer mobilen Aufbereitungsanlage für Baustoff-Abfälle in Welschingen nicht zu. Außerdem soll sichergestellt werden, dass die Anlage keine Erschütterungen von Nachbargebäuden auslöst und sich nicht negativ auf das Grundwasser auswirkt. Die gesamte Asphalt-Mischanlage dürfe auch nicht den Naturschutz beeinträchtigen. Zudem soll geprüft werden, ob die mobile Brecheranlage nicht an einem anderen Standort, wie in einem Gewerbegebiet, erstellt werden kann.