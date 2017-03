Engen Engener Ostermarkt im Aufwind

Anfang April soll der Ostermarkt in Engen wieder viele Besucher anlocken. Die Chancen stehen gut: Mittlerweile wollen mehr Aussteller mitmachen, als die Organisatoren unterbringen können.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Engen – Ein wenig Vorfreude auf den Frühling durften wir dieser Tage schon genießen. Nun soll dies noch verstärkt werden. Der Ostermarkt in Engen steht am Sonntag, 2. April, auf dem Programm. Er ist von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet, die Geschäfte von 12 bis 17 Uhr.

Der Ostermarkt wartet mit einem Angebotsrekord auf. "Wir haben beindruckende Zahlen für diesen Markt", erklärt Mitorganisatorin Sabrina Küchler recht stolz. Es machen 189 Teilnehmer mit. Davon sind 111 Kunsthandwerker und 28 Einzelhändler aus der Altstadt. Diese haben teilweise ihre Geschäfte geöffnet oder sind mit Ständen vor ihren Geschäften vertreten. 35 neue Teilnehmer konnten für den Markt gewonnen werden. Zwölf Bewerber stehen noch auf einer Warteliste.

"Einzigartig in seiner Art, erfreut sich unser Ostermarkt großer Anziehungskraft, ist weit über die Grenzen der Stadt Engen hinaus bekannt und bringt mit seinen großen Besucherströmen immense Kaufkraft in die Gassen der Altstadt", ist auch Bürgermeister Johannes Moser stolz. Es kämen Besucher und Händler bis aus Bayern und der Schweiz. Die Engener hätten den Ostermarkt "zu einem richtigen Besuchermagnet entwickelt."

Zu den zahlreichen Teilnehmern mit Ständen kommen noch 35 Lebensmittelanbieter. Fünf Autohäuser stellen ihre Frühjahrsmodelle aus, ein Aussteller mit landwirtschaftlichen Nutzgeräten ist dabei und zwölf sonstige Teilnehmer, von Fasnachtshexen über Schülerfirmen bis zu sozialen und schulischen Einrichtungen. Osterbastelaktionen für die Kleinen werden in der Stadtbibliothek und im Rathaus angeboten. Schulen, Kitas und sonstige Gruppen stellen im Rathaus ihre in Aktionen entstandenen Kreationen zum Osterfest aus. Zudem lockt ein Gewinnspiel ins Rathaus.

Der Reigen der Angebote wurde in der Altstadt bis zum Kornhaus verlängert. Weitere 36 Händler präsentieren sich im alten Stadtgarten und bieten Unterhaltung und Mitmachaktionen an. "Und nicht nur verkaufen wollen die Händler", freut sich Organisatorin Sabrina Küchler von der Stadt Engen. "Sondern viele zeigen auch, wie ihre Erzeugnisse entstehen und animieren die Besucher zum Mitmachen und Probieren. Besonderer Anziehungspunkt dabei der Glasbläser mit seiner Kunst." Drehorgelmusik und pfiffige Ballonmodellage sollen weitere Anziehungspunkte sein. Stolz wollen nicht nur die Kleinen Künstler im Rathaus ihre Kreativität unter Beweis stellen. Im Turm hinter dem Rathaus stellen Schüler ihre Werke aus, die im Kunstunterrichts entstanden sind. Und die Erlebnis-Führer sind auch unterwegs. Starke Anziehungskraft dürfte auch in diesem Jahr das Kinderprogramm rund um den Markt und auf dem Schulplatz haben.

Die Aktionen

Zu den Attraktionen rund um den Ostermarkt gehören unter anderem eine Osterausstellung der Kindergärten und Schulen aus Engen im Rathaus, ein Alleinunterhalter auf dem Marktplatz, Drehorgelspieler, Luftballonverkäufer, Präsentationen der Engener Erlebnisführer, ein Stand des Touristikverein Engen, Besichtigung des Bürgersaals und Trauzimmers, Autoausstellung der Autohäuser, freier Eintritt im städtischen Museum, Bastelaktionen in der Stadtbibliothek, Kinderschminken und einiges mehr.