Engen Engener Narrenzunft begibt sich auf große Fahrt - mit Bildern!

Ein stimmungsvoller und bunter Zunftabend begeisterte das Publikum in der Stadthalle. Tradition und jugendlicher Charme hielten sich die Waage.

Tradition, Tanz, Klamauk und Lokalkolorit waren die Zutaten des Engener Zunftabends. Erfreulich: Jungnarren und bewährte Kräfte der Fasnacht halten sich die Waage. Die neue Stadthalle zeigte sich als zünftige Bühne für den Abend, und auch das Publikum überraschte mit großer Kreativität. In der Pause prämierte Präsident Sigmar Hägele die einfallsreichsten Kostüme.

"Uf große Fahrt", begab sich, getreu dem Motto der Fasnacht, auch das Zunftabend-Team, angeführt durch den furchterregenden Wikinger Twiki, dem mit großem "Juuu-bell" begegnet werden musste. Entsprechend dem Abend, dem Programm und der zunehmenden Stimmung, erhöhte sich der Pegel des Jubels, anfangs vom "kläglichen Gejammer", bis zum "die Halle erschütternden Sturmgeschrei." Der stimmgewaltige Twiki hatte auf seinen Abenteuertouren viel erlebt und brachte zahlreiche Sklaven mit, "die zu euer aller Unterhaltung den Abend gestalten müssen." Das taten sie dann auch. Mit viel Spaß und Freude am eigenen Tun und dem Willen zu gefallen, verbreiteten sie gute Stimmung.

Nach dem Einmarsch des Fanfarenzuges, war dem Narrensamen der Hanselegruppe, der "Warmtup" vorbehalten. Sie beherrschen den Hanseletanz. Fleißig haben sie geübt. Genauso perfekt auch ihre Flugreise durch die Welt. Erfrischend, mit jugendlichem Charme und Elan, stellten sie Besonderheiten der Länder, von der Schweiz bis Spanien vor. Um am Ende aber festzustellen, dass "es in Engen am schönsten ist."

Auch wenn der Vorsatz anfangs stark ist, "du erliegst doch wieder der Tupperparty und ihren Reizen", musste eine sichtlich gestresste Hausfrau zugeben.

Kräftig zogen die "Bänklehocker" über das Geschehen in Engen her und machten Vorschläge zur Wiederbelbung der oft totgesagte Aaaalt-Stadt. Den Bemühungen des Bürgermeisters, den "Hot Spot" mit freiem WLAN jugendlich zu beleben", trauten sie nicht so ganz.

Auch die "Köchinnen", die der Narrenzunft wie Kräuterhexen einen gar schrecklichen Sud als stärkende Suppe brauten, packten eine Vielzahl von Beilagen zur Belebung des Engener Gesellschaftslebens in den Topf. Sommeratmosphäre und Schlauchbootfeeling verbreiteten die "Aerobic Frösche" mit ihrem Tanz. Die Erlebnisse als "einfache Frau", die sich als Gewinnerin einer Traumschiff-Reise mitten in der Welt der "High Societte" zurechtfinden musste, waren dementsprechend amüsant. Fettnäpfchen gab es genügend. Zwei einsame Wanderer beklagten humorvoll gegenseitig ihre Eheerlebnisse und die "Alten Schachtel-Wieber" ihre bisher erfolglosen Bemühungen, doch noch zu einem Eheglück zu kommen.

Die Akteure

Die Kinderhansele der Zunft traten mit ihrem traditionellen Hanseletanz unter der Leitung von Jasmin Austen auf. Tuperfrau war Jana Ritter, die Kinderhansele flogen unter der Leitung von Jasmin Austen und Lisa Schädler über Engen. Marlen und Michael Wehrle berichteten als Bänklehocker. Unter der Regie von Fredericke Müller-Harter brauten die Köchinnen ihren Sud und Ulrika Hirt verriet ihre Erlebnisse der Traumreise. Die Honselbubbä-Wanderer waren Gerold und Wilfried Honsel und die Schachtelwieber klagten geleitet von Uli Ginter. Bettina Rosenfeld animierte die Arobic Frösche. Humorvoll durch das Programm führten Markus Braun und sein Team, die Regie hatte Peter Heuser. (jw)