Engen Engener Kantorei studiert Bachs Johannes-Passion ein

Alle zwei Jahre führt die Kantorei Engen in der Auferstehungskirche ein großes Werk auf. Diesmal ist es Bachs Johannes-Passion. Der Chor tritt zusammen mit einem 22-köpfigen Barockorchester auf – und hat viel vor.

Mit der Johannes-Passion von Johann Sebastian Bach führt die Kantorei in der Auferstehungskirche Engen wieder ein großes Werk auf. „Es war ein Werk, das für die damalige Zeit sehr neu war, Bach packt Texte aus dem Johannes-Evangelium in ein Musikdrama“, erläutert Chorleiterin Sabine Kotzerke. Aufgeführt wird das Werk am Samstag, 8. April, in der Stadtkirche Engen und am Sonntag, 9. April, in der Christkönigskirche Gottmadingen.

Das Geschehen basiere auf den vier Säulen Verrat und Gefangennahme, Verleugnung und Geißelung, Kreuzigung und Tod sowie Grablegung. „Es ist ein dramatisches und spannendes Werk, das den Zuhörer in sich hineinzieht“, sagt Kotzerke. Die Sänger reflektierten nach den Gesprächen zwischen dem Evangelisten, Jesus und Pilatus in ihren Chorälen und Arien das Geschehen, brächten den Zuhörer zum Nachdenken und zögen ihn in ihren Bann.

Mit der Johannes-Passion stellt sich der Laienchor mit 52 Chorsängerinnen und -sängern einer neuen Herausforderung. Die 40 Parts beinhalten 29 Chorsätze, die schnelle Tempi haben und teilweise sehr schwer zu singen seien, erklärt Kotzerke. Das kann Sopran-Sängerin Ilse Gritz nur bestätigen: „Da geht es zur Sache.“ Es gebe sehr viele Koloraturen und Phrasierungen, ganz wichtig sei auch der Text, den die Chorsänger auswendig lernten. „Wir sind nur eine Einheit, wenn alle zum Dirigenten schauen, der Chor klingt auch ganz anders“, sagt die Chorleiterin. Als Solisten treten Tino Brütsch (Evangelist), Michael Leibundgut (Jesus) und René Perler (Pilatus) auf. Weitere Solisten sind Monika Mauch (Sopran), Ulrike Andersen (Alt) und David Munderloh (Tenor). Es spielt ein Barockorchester mit 22 Musikern aus ganz Deutschland, im Instrumentarium gibt es auch Laute und Gambe.

Die alle zwei Jahre stattfindende Aufführung eines großen Werkes der Kantorei gehört zu den kulturellen Höhepunkten in Engen. Mit diesen Konzerten ist für Sabine Kotzerke auch eine Sorge verbunden: Die nicht geringen Kosten müssen finanziert werden. Ohne großzügige Sponsoren wären Aufführungen mit professionellen Solisten und Instrumentalisten gar nicht möglich.

Hier gibt es Karten

Der Vorverkauf für die Aufführung von Bachs Johannes-Passion beginnt am Samstag, 18. März. Karten für das Konzert in der Stadtkirche Engen (19 Uhr) gibt es in der Buchhandlung am Markt (Telefon (0 77 33) 57 89), für das Konzert in der Christkönigskirche in Gottmadingen (17 Uhr) in der Bücherstube Müller (Telefon (0 77 31) 7 32 93). Ermäßigung für Karten (25, 20, und 15 Euro) im Vorverkauf: jeweils 2 Euro. Preis für10- bis 17-Jährige: 5 Euro.