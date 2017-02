Engen Engener Feuerwehr rettet Lupo-Fahrerin nach dramatischer Kollision mit Lastzug

VW-Fahrerin verliert am frühen Donnerstagmorgen die Kontrolle über ihren Kleinwagen und schleudert in den Gegenverkehr. Die Bundesstraße B491 von Engen Richtung Talmühle war über Stunden komplett gesperrt.

Kurz vor 5.30 Uhr ist der VW laut Polizei auf der B 491 zwischen Engen und Talmühle in den Lastzug gerauscht. Zunächst mussten die alarmierten Rettungskräfte, wie es im Polizeibericht heißt, davon ausgehen, dass dieVW-Fahrerin in ihrem Auto eingeklemmt sei. "Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde an der Unfallstelle konnten wir feststellen, dass die Person im Auto nicht eingeklemmt war", berichtet Benjamin Bach von der Pressestelle der Engener Feuerwehr. Dennoch musste das Unfallopfer mit großem Aufwand patientenschonend aus ihrem Fahrzeug gerettet werden. Die Feuerwehr nahm dazu das Dach des Wagens ab. "Parallel dazu wurde die Einsatzstelle ausgeleuchtet, abgesichert und der Brandschutz sichergestellt", so Bach.





Laut Polizei hatte die Autofahrerin großes Glück. "Die Rettungskräfte gehen nicht von schwer wiegenden Verletzungen aus", erklärt Polizeisprecher Fritz Bezikofer auf Nachfrage des SÜDKURIER. Sie wurde mit dem Rettungswagen ins Singener Krankenhaus gebracht.

Der Sachschaden sei hingegen immens: Der komplett auseinander genommenen VW Lupo müsse als Totalschaden bilanziert werden, den Schaden am Lastzug beziffert die Polizei aufgrund erster Erkenntnisse auf nahezu 60 000 Euro.