Engen Engener Dörfer sollen ans schnelle Netz

Für eine flächendeckende bessere Internet-Versorgung will die Stadt Engen nun in die Vorleistung gehen.

Die Stadt Engen will den Ausbau des Breitband-Netzes vorantreiben, damit Bewohner und Betriebe auch in den kleineren Stadtteilen endlich eine gute Internet-Versorgung nutzen können. Da sich bisher gerade für die abgelegenen Dörfer keine Interessenten fanden, um Versorgungsleitungen zu legen und dann zu betreiben, prescht die Stadt selbst nach vorne. Sie plant nach dem Beschluss des Gemeinderates, großflächig in Eigenregie ein Glasfasernetz aufzubauen. Anschließend soll der Betrieb ausgeschrieben werden. "Der Prozess gestaltet sich sehr aufwendig und langwierig. Das gilt schon für die Ausschreibung der Planung für ein Gesamtkonzept bei der künftigen Engener Breitband-Versorgung", erklärt der Engener Hauptamtsleiter Patrick Stärk. In diesem Jahr werde es sicher noch keinen Baggerbiss geben. Ziel sei es aber, dass in Engen und den acht Stadtteilen bis in einigen Jahren flächendeckend schnelles Internet möglich sei. Allgemein soll als Untergrenze ein Leistung von mindestens 50 Megabit ermöglicht werden.

Interesse melden bereits die Stadtwerke Engen an, die Zug um Zug in Engen und den Stadtteilen bereits eine schnelle Breitband-Versorgung erstellt und den Endverbrauchern anbietet. "In Engen und Welschingen haben wir bereits gut 540 Kunden. Und es kommen immer mehr dazu. Damit können wir unser Ziel erreichen, mehr als die Hälfte an Internet-Kunden zu gewinnen, die unser Energie-Versorgungsleitungsnetz nutzen", schildert Peter Satena, Geschäftsführer der Engener Stadtwerke. Im Stadtgebiet von Engen könne schnelles Internet über das bestehende Fernsehkabel genutzt werden. "In Neubaugebieten, wie in Welschingen und Engen, verlegen wir Glasfaserkabel auf eigene Kosten direkt in die Wohngebiete, da dort die Stadtwerke auch andere Versorgungsleitungen aufbauen", so Sartena. Dies gelte vor allem für das neue Engener Wohngebiet Glockenziel.

"Einige Stadtteile, wie Stetten, Zimmerholz und Bittelbrunn, sind sehr schlecht mit Internet-Leitungen versorgt", betont der Engener Ordnungsamtsleiter Axel Pecher. Er beschäftigt sich schon jahrelang mit dem Thema und musste immer wieder Rückschläge erleiden. So, als eine Firma ihre angepriesene neue Funk-Technik nicht umsetzen konnte. Anbieter wie die Telekom wollen nur dort anschließen, wo es für sie rentabel ist, wie in der Kernstadt Engen. Dort, wo viel Geld investiert werden muss, überlassen sie uns das Feld", sagt Axel Pecher

Besonders die Stettener drängen seit Jahren auf eine Verbesserung. Dort sind etliche Firmen ansässig und schon fast existenziell auf eine bessere Breitband-Versorgung angewiesen. "Über eine Funk-Lösung könnten wir Stetten relativ schnell anschließen", so Pecher. Die Stadtwerke Engen haben bereits Interesse bekundet, die Stettener Haushalte und Firmen an ein neues Netz anzuschließen. "Die Stadtwerke Engen haben alle Haushalte angeschrieben. Etwa einhundert müssten mitmachen, damit wir ein günstiges Angebot unterbreiten können", schildert Peter Sartena.

Hier stimmt die Leistung

Der Engener Gemeinderat soll in öffentlicher Sitzung am Dienstag, 24. Januar, entscheiden, welcher Firma die Planung für das gesamte städtische Breitband-Netz übernehmen soll. Bei der öffentlichen Ausschreibung haben laut dem für die Internet-Versorgung zuständigen Engener Ordnungsamtsleiter Axel Pecher vier Unternehmen ihr Angebot abgegeben. Als nächsten Schritt muss die Stadt Engen den Betrieb des Breitband-Netzes ausschreiben. Sie fungiert bei der Erstellung und Vermarktung des Breitband-Netzes laut Ratsbeschluss als Betrieb der gewerblichen Art.