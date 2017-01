Engen Engener Bürgerwehr beim Trachtenempfang im Basler Hof

Grenzüberschreitende Begegnungen an der Dreisam im Regierungspräsidium Freiburg gibt es mit Trachtenträgern aus Deutschland, Frankreich und der Schweiz. Dabei war auch eine Delegation aus Engen.

Beim Trachtenempfang hat Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer (Grüne) auch eine Abordnung der Bürgerwehr aus Engen im Basler Hof in Freiburg empfangen. Sie waren auf Einladung des Bunds „Heimat und Volksleben“ nach Freiburg gereist, um Grüße zum neuen Jahr zu überbringen, heißt es in einer Pressemitteilung des Regierungspräsidiums Freiburg. Gemeinsam mit Präsident Alfred Vonarb vom Bund „Heimat und Volksleben konnte Schäfer auch Gäste aus Frankreich und der Schweiz begrüßen: „Ihr Kommen ist ein wichtiges Zeichen für Europa und Ausdruck unserer Verbundenheit über die nationalen Grenzen hinweg. Gerade in diesem Jahr empfinde ich dieses Zeichen als besonders wichtig“, so Schäfer. Der Terrorgefahr zum Trotz sei es geboten, Bildern der Angst, Bilder der Hoffnung entgegenzusetzen.

Den Brauchtumspflegern der Trachtengruppen dankte sie für ihr Engagement. "Sie alle übernehmen Verantwortung“, sagte sie den Gästen. Am Oberrhein werde deutlich, dass Grenzen keine Gefahr, sondern eine große Chance seien.

Die Engener Delegetaion war gemeinsam mit Abordnungen von Trachtenvereinen aus Hornberg, Friesenheim und Ottersweier im Ortenaukreis, der "Schwerttanzkompani" aus Überlingen, aus Häusern und Rickenbach, vom Trachtengau Schwarzwald, Wittnau, Münstertal sowie der singenden Winzer aus Ihringen und aus Zell im Wiesental gekommen. Ebenfalls angereist waren Vertreter der Bürgerwehren aus Freiburg, Hüfingen und Waldkirch, eidgenössische Trachtenträger aus den Kantonen Basel-Stadt und Basel-Land, aus dem Elsass sowie dem Trachtenverein „Reckhölderle“ aus Niedereschach und des Musikvereins Obersimonswald.

Musikalischer Gast war – wie es in der Pressemitteilung des Regierungspräsidiums heißt – erneut der Musikverein „Harmonie“ der Trachtenkapelle Wagshurst aus der Stadt Achern in der Ortenau. Vorgestellt wurden die Gruppen von Geschäftsführerin Ursula Hülse vom Bund „Heimat und Volksleben“.