Engen Engen startet schuldenfrei ins neue Jahr

Engens Bürgermeister Johannes Moser blickt auf Projekte des vergangenen Jahrs zurück. Das Wohnungsangebot soll auch 2017 weiter ausgebaut werden.

„Wir hatten zwar kein alles überragendes Projekt, aber zahlreiche kleinere Aufgaben zu bewältigen, die wir souverän erledigt haben“, resümiert Bürgermeister Johannes Moser das Jahr im Gespräch mit dem SÜDKURIER. Die finanzielle Situation sei zudem sehr zufriedenstellend, so der Bürgermeister. „Denn obwohl der Haushalt ein beachtlich hohes Investitionsvolumen hatte, sind wir weiterhin schuldenfrei und konnten unsere Rücklagen sogar erhöhen.“ Allerdings würden auf der Liste der zu erledigenden Aufgaben, auch noch einige größere „Happen“ warten, so Moser.

Sehr erfreulich und mit großer Spannung erwartet, war die offizielle Einweihung des neuen Eingangs- und Sanitärbereiches im Erlebnisbad Engen, der für 1,2 Millionen Euro saniert worden war. Investiert wurde gleichzeitig in eine erweiterte Filteranlage, Schaltschränke und die Steuerung des Nichtschwimmerbeckens.

Auch die Fertiggestellung der Wohnanlage der Gemeinschaftsunterkunft am Bahnhöfle in Neuhausen sei ein Grund zur Freude gewesen. „Hier haben wir vier Wohneinheiten mit sehr zweckmäßiger Planung erstellt, die auch später in eine attraktive allgemeine Wohnnutzung für Familien umgebaut werden können“, erklärt der Bürgermeister.

Für die Bauwilligen entstand im vergangenen Jahr das Baugebiet Glockenziel III entlang der Schwimmbadstraße. „Hier haben wir für einige Zeit genügend Baugrundstücke“, zeigt sich Johannes Moser zufrieden. Außerdem wurde ein Investorenwettbewerb für den Bereich der verdichteten Bauweise gestartet, der zur Verbesserung des Angebots an Mietwohnungen beitragen soll. Im Zuge der Fertigstellung des Baugebietes solle auch die gesamte Mundingstraße erneuert werden.

Auch in der Flüchtlingspolitik ist die Stadt in den vergangenen zwölf Monaten nicht untätig gewesen: Mit 275 untergebrachten Flüchtlingen liegt Engen weit über ihrem Soll. Darüber hinaus wurde mit Stefanie Grundler als Integrationsbeauftragte eine neue Stelle geschaffen. Sie koordiniert nicht nur die Unterkünfte der Flüchtlinge, sondern auch die ehrenamtliche Unterstützung der Helferkreise.

Einen kompletten Kommandowechsel hat es bei der Feuerwehr gegeben. Sowohl die Stelle des Kommandanten der Kernwehr wie auch der Gesamtwehr wurden neu besetzt. „Vollzogen wurde leider auch die Abgabe des Grundbuchamtes“, bedauert der Bürgermeister. Dadurch sei ein Stück Bürgernähe weggefallen, ist Moser überzeugt.

Großveranstaltungen waren der erste Bauernmarkt, organisiert vom Verein Marketing Engen, die Tischmesse, die Sportlerehrung mit geändertem Konzept und der Neujahrsempfang mit Vorstellung des Daimler-Projektes in Immendingen.

Im Bereich Bildung gab es gleich zwei Jubiläen zu feiern: Erfreuliche Ereignisse waren einmal die Feier 50 Jahre Grundschule Welschingen und der zehnte Geburtstag des Gymnasiums Engen. Für Moser selbst war 2016 sein 20 Jahr im Amt. In feierlichem Rahmen wurden Ende Novemver die Arbeit, der Einsatz und das Engagement des Bürgermeisters in Zusammenarbeit mit dem Team im Rathaus und dem Gemeinderat gewürdigt.





Ein Ausblick auf anstehende Projekte