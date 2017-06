Engen Engen schließt Baulücken für neue Wohnungen

Private Investoren planen etliche Projekte in der Stadt

Ob Hugenberg, Krankenhaus-Areal, Seestraße oder Glockenziel – in Engen soll eine Vielzahl von neuen Wohnungen entstehen. Dabei kommen überwiegend private Investoren zum Zug, um den leer gefegten Markt wieder in Schwung zu bringen. „Derzeit sind kaum Wohnungen in Engen zu bekommen, vor allem solche, die einigermaßen bezahlbar sind“, erklärt Jürgen Waldschütz, CDU-Fraktionssprecher im Gemeinderat. Er spreche aus eigener Erfahrung, da ein neuer Mitarbeiter seiner Bäckerei-Produktion bisher verzweifelt und erfolglos mit seiner Familie auf Wohnungssuche sei. „Es wird bald ein ganzer Schwung an neuen Wohnungen auf den Markt kommen. Die werden dringend benötigt“, betont Bürgermeister Johannes Moser. „Es ist aber auch wichtig, dass für die Neubauten Lücken in der Stadt geschlossen werden. Der Flächennutzugsplan sieht einen sparsamen Umgang mit der Ausweisung von Neubaugebieten vor“, schildert er. Das aktuelle Neubaugebiet Glockenziel ist derzeit voll belegt. Die 26 Plätze für Einzelhäuser sollen durch Mehrfamilien-Gebäude ergänzt werden. „Es findet derzeit ein Architekten-Wettbewerb statt. Die Mehrgeschoss-Wohnungen dienen in der Nähe des Erlebnisbades auch als Lärmschutz“, berichtet der Bürgermeister. Der Gemeinderat habe auch schon einen Grundsatzbeschluss gefasst, dass das Welschinger Neubaugebiet Guuhaseln erweitert wird.

„Eine große Baulücke können wir beim Kreisel an der Goethestraße auf dem Hugenberg schließen. Private Investoren wollen dort einen Gebäudekomplex mit einer Vielzahl von Wohnungen erstellen. Jahrelang waren früher interessierte Investoren mit dem geplanten Projekt nicht voran gekommen“, so Moser. Die Baugenossenschaft Familienheim Radolfzell will in der Seestraße beim Engener Stadtpark gut 30 Wohnungen erstellen.

In unmittelbarer Nähe zum Gesundheitszentrum und Seniorenpflegeheim plant ein Investor den Bau von Wohnungen für ältere Menschen als besondere Zielgruppe. Auch an anderen Stellen gibt es laut Moser vereinzelt neue Häuser und Wohnungen. "Es wird spannend, wenn das Daimler-Prüfungszentrum in Immendingen belegt ist. Wir rechnen damit, dass ein Teil der Mitarbeiter, die überwiegend sehr mobil sind, in Engen und den Stadtteilen wohnen wollen", blickt Moser voraus.

"Es sind weitere interessante Baulücken in Engen vorhanden, die relativ schnell geschlossen werden können. Das gilt vor allem für das Gelände rund um die Kinderheimat Sonnenuhr, das der Stadt gehört", fügt Jürgen Waldschütz an. "Auch der Viehmarktplatz könnte zumindest teilweise in lockerer Form und das Schädler-Areal unterhalb der Eselsbrücke bebaut werden. Dort dienen die angesiedelten Stadtwerke und der Bauhof als natürlicher Schallschutz", so Waldschütz. Die CDU-Fraktion habe entsprechende Anträge im Gemeinderat gestellt, diese schon voll erschlossenen Areale zu bebauen.

"Der Druck ist enorm. Deshalb halten wir es für eminent wichtig, dass viele Mehrgeschosswohnungen gebaut werden", sagt Gerhard Steiner, Sprecher der Gemeinderatsfraktion Unabhängige Wähler (UWV). Engen brauche aber nicht nur Eigentumswohnungen, sondern vor allem dringend Mietwohnungen. Den von der CDU beantragten Ausweisungen von neuen Baugebieten erteilt die UWV eine Absage. "Wir sehen den Bedarf nicht und die vorgeschlagenen Standorte als teils problematisch. Eine Stadt braucht auch grüne Lungen, wie den Viehmarktplatz", so Steiner.

Hier wird gebaut

In folgenden Bereichen der Stadt Engen planen private Investoren Mehrgeschoss-Wohnungen: Neues Baugebiet Glockenziel III etwa 50 Einheiten, Seestraße 30, Goethestraße 30, Hewenstraße 20, Hewenstraße/Ballenbergstr 10. Dazu kommt eine betreute Altenwohnanlage in der Hewenstraße, oberhalb des Edeka-Marktes.