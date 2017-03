Engen Engen hat eine neue Jugendpflegerin

Engener Jugendliche haben eine neue Ansprechpartnerin: Melanie Wieczorek nimmt ihre Arbeit als Jugendpflegerin auf.

Als einen "guten Fang" betitelte Bürgermeister Johannes Moser die Besetzung der vakanten Stelle der Stadtjugendpflege mit der Erzieherin Melanie Wieczorek. Sie ist bei der Diakonie angestellt und wird für die Stelle der Stadt Engen zur Verfügung gestellt. Vor ihrem Wechsel zur Stadt Engen war sie im Berufsförderzentrum in Möhringen mit der Betreuung von Jugendlichen im Alter von 16 bis 25 Jahren beschäftigt.

"Das war eine gute Entscheidung, Melanie Wieczorek ist stark motiviert, gut vernetzt in Engen, hat sich in ihr Arbeitsfeld eingelebt, wird von den Jugendlichen akzeptiert. Alles läuft schon wieder hervorragend", lobt der Bürgermeister. Die neue Stadtjugendpflegerin kann die Stelle zwar nur zu 50 Prozent ausfüllen, widmet sich auch hauptsächlich dem Jugendtreff, der sechs bis acht Stunden in der Woche geöffnet hat. Zusätzlich kümmert sie sich aber auch um den Jugendtreff Chill-Out am Bildungszentrum, ist Ansprechpartnerin für den Jugendgemeinderat, arbeitet mit der Schulsozialkraft zusammen sowie den Flüchtlings-Helferkreisen. Zurzeit würden die Vorbereitungen für das Flow-Festival der Jugend und der Beteiligung am Sommerferienprogram laufen, erklärt sie ihre Hauptaufgaben.

"Es ist leicht vorstellbar, dass dazu meine 19 Stunden Arbeitszeit kaum ausreichen", betont die Stadtjugendpflegerin bei der Pressevorstellung. "Aber mehr Zeit möchte ich noch nicht einbringen, um auch meiner Familie erhalten zu bleiben", bittet sie um Verständnis. "Aber es macht mir richtig Spaß, mich in meiner Heimatstadt so einzubringen. Immer wieder treffe ich Freunde und Bekannte, mit denen ich mich auch über meine neue Stelle unterhalten kann", betont sie.

Die Stadt Engen würde die Stelle auch gerne zu 100 Prozent ausnutzen. "Als Unterstützung ist geplant, eine Stelle für ein soziales Jahr auszuschreiben und zu besetzen",sagt Moser.