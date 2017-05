Engen Ein neuer Gäste-Rekord: 42 Prozent mehr Übernachtungen in Engen

2016 war ein erfolgreiches Jahr für Touristik Verein Engen, zeigte sich in der Mitgliederversammlung. Es gab 42 Prozent mehr Übernachtungen in Stadt. Der Verein ist bei verschiedenen Veranstaltungen sehr aktiv

Noch nie kamen so viele Urlauber und Tages-Touristen nach Engen wie im Jahr 2016. Diese positive Bilanz konnte der Touristikverein Engen bei seiner turnusmäßigen Mitgliederversammlung ziehen. "Nach kleinen Dellen in den Jahren 2014 und 2015, ging es im vergangenen Jahr mit den Tourismuszahlen in Engen wieder bergauf, denn noch nie kamen so viele Urlauber nach engen wie im Jahr 2016", sagte der Geschäftsführer, Peter Freisleben, in seinem Jahresbericht.

Die rund 16 840 Urlauber in den statistisch erfassten Betriebe mit zehn und mehr Betten, sind ein neuer Gästerekord und sie stehen für rund 35 840 Übernachtungen." Dies sei eine Steigerung von rund 38 Prozent bei den Gäste-Ankünften und 42 Prozent bei den wirtschaftlich bedeutenden Übernachtungen, so der Geschäftsführer. Interessant und erfreulich sei auch die Tatsache, dass die Steigerung der Ankünfte Übernachtungen zum großen Teil auf ausländische Gäste zurückzuführen sei. Der Einbruch und die rückläufigen Tourismuszahlen der Jahre 2014 und 2015 beruhten weit gehend auf den Wegfall von Übernachtungsmöglichkeiten. Dies habe sich im Jahr 2016 geändert, wobei sich die Eröffnung des neuen Hotels "Engemer Höh" positiv ausgewirkt habe.

Dazugekommen seien weitere Übernachtungsmöglichkeiten wie die Wiedereröffnung des Hotels Sonne und der umfassende Umbau des Impulshauses Engen. "Neben dem Übernachtungstourismus sind vor allem aber auch die Tagesgäste wichtig für unsere Stadt", sagte Peter Freisleben. Gründe für Tagesausflüge nach Engen zu kommen, seien zum einen die vielfältigen kulturellen Angebote, die Freizeit- und Sportmöglichkeiten sowie die Angebote der Geschäfte und der Gastronomie. "Aber auch die angebotenen Stadt- und Erlebnisführungen ziehen viele Tagesgäste nach Engen", ist er überzeugt.

"Es ist viel geschehen im letzten Jahr", stellte auch der Vorstandvorsitzende Rolf Broszio in seinem Jahresrückblick vor. Er ließ die Entwicklung des Vereins sowie einzelne Aktivitäten des vergangenen Jahres noch einmal Revue passieren. Der Verein nimmt an allen Festen und Veranstaltungen der Stadt teil und wirbt meist mit einem Stand und interessanten Aktivitäten für die Stadt und die Region. "Wir machen das einmal um die Besonderheiten unserer schönen Stadt herauszustellen und für sie zu werben", begründete der Vorsitzende die Aktivitäten.

Zu einem wahren Kleinod mit verstärkter Nachfrage habe sich die Zimmerholzer Hütte nach intensiver Renovierung entwickelt", berichtete der Vorsitzende mit Stolz. "Wir haben viel Arbeit investiert, um sie für die Bürger attraktiv zu gestalten."

Mit einem kleinen Defizit endete die Jahresbilanz des Kassenführers Rainer Heller. Allerdings wurde viel in die Nachhaltigkeit des Vereinsvermögens investiert. Bürgermeister Johannes Moser lobte die besonderen Aktivitäten des Vereins: "Der Verein ist sehr innovativ, verfügt über gesunde Vereinsstrukturen und betreibt ein sehr positives und erfolgreiches Stadtmarketing." Einstimmig wurde der Vorstand entlastet.

Besucher und Betten

Im Jahr 2016 kamen 16 840 Urlauber nach Engen und verbuchten rund 35 840 Übernachtungen, denn die durchschnittliche Aufenthaltsdauer betrug 2,1 Nächte. Insgesamt gibt es 862 Schlafgelegenheiten in 63 touristischen Betrieben und Einrichtungen. Das neue Hotel an der Raststätte West bietet 21 Doppel- und zehn Einzelzimmer mit insgesamt 52 Betten an, das Rasthaus Hegau Nord 35 Doppelzimmer. Das Impulshaus Engen stellt im Gästehaus 30 Möglichkeiten zur Übernachtung zur Verfügung. Im Hotel Sonne sind es vor allem für Monteure und Handwerker rund 30 Schlafgelegenheiten. Privatunterkünfte bieten rund 210 Betten an. (jw)