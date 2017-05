Engen Eberhard Höhn überzeugt mit Koch- und mit Erzählkunst

Der versierte Hobbykoch Eberhard Höhn unterhält bei "Häppchen mit Höhn: Krisenherd" mit unterhaltsamen Erzählungen rund ums Kochen – und das nicht ohne dabei für seine Gäste zu kochen und sie mit Rezepten zu versorgen.

Zucchiniröllchen standen als Vorspeise bereit, aus den Töpfen waberten die Dampfschwaden. Über der mit Teig gefüllten Schüssel formte Eberhard Höhn mit viel Feingefühl exakt runde Semmelknödel. An diesem Abend bot die Stubengesellschaft Ressort Klassik in der Reihe „Häppchen mit Höhn“ mehr als die kulinarischen Pausenfüller – der Hobbykoch demonstrierte seine Kochkünste als Hauptgang.

Die Gäste an den gedeckten Tischen im Foyer der neuen Stadthalle erlebten mit „Häppchen von Höhn: Krisenherd“ einen unterhaltsamen Abend mit Geschichten über Kulinarisches und Kurioses aus der Küche. Dass dem Hobbykoch so perfekt Knödel formen kann, erklärt sich durch seine vierwöchige Lehrzeit in einem Landgasthof, wo er am Stück 300 Leberknödel gleicher Größe formte. „Es gibt keine zarteren Hände als danach“, weiß Höhn.

Seine Leidenschaft fürs Kochen habe schon in den 80er-Jahren begonnen, als er während eines Urlaubs Alfons Schuhbeck kennenlernte. Der kochte schon damals mit regionalen Produkten. Doch eins ging Höhn zu weit: „Als er per Hubschrauber die vergessene Petersilie im Nachbarort holen ließ, hatte er bei mir ausgespielt.“ Während die Knödel im Topf an die Oberfläche hüpften, die geschnittenen Avocado für eine kalte Suppe im Mixer wirbelten, Champignons und Wildgulasch auf ihre Zubereitung warteten, erzählte Höhn Erlebnisse rund ums Kochen und Essen.

Wie sich die Nacht gestaltet, wenn zum Beispiel nach einem Neun-Gang-Menü noch zwölf Käsesorten serviert werden. Oder wenn, im Gegenteil, der Gastgeber ein so dürftiges Mahl auf den Tisch bringt, dass man sich nachts um halb zwei Uhr zuhause auf den Kühlschrank stürzt und noch ein dickes Leberwurstbrot schmiert. Auf den Titel Krisenherd bezogen, verheimlichte Höhn nicht, dass er ein Mal eine kleine grüne Schnecke in einem grünen Salat mit anrichtete. Während er Speisen zubereitete, verriet er Geheimnisse seiner Kochkunst und jeder Gast konnte Rezepte mit nach Hause nehmen.