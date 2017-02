Engen Die Narren stehen in den Startlöchern

Die Narren stehen in den Startlöchern

Am Donnerstag beginnt für die Narrenzunft Engen die heiße Phase der Fasnacht auf den Gassen und in der Stadthalle.

Lange haben dieses Jahr die nichtaktiven Narren nach der Fasnachtseröffnung am Samstag nach Dreikönig auf die heißen närrischen Tage warten müssen. Mit dem Schmotzigen Dunschtig hat morgen das Warten nun aber endlich ein Ende. Jetzt beginnt die närrische Hochzeit bis Aschermittwoch. Was erwartet das närrische Volk in Engen? Wir haben uns mit dem Präsidenten der Narrenzunft unterhalten.

"Ja, so eine lange Fasnacht hat Vorteile, aber auch Nachteile", gibt Sigmar Hägele zu. "Einerseits können wir uns gut auf die heiße Phase vorbereiten und wenig Hektik kommt auf. Andererseits aber dauert alles ein wenig lang, wird zähflüssig und das Warten macht unruhig", hat er erfahren. "Wir hatten natürlich ein paar Termine dazwischen, waren bei Narrentreffen gefordert. Aber ich bin sicher, alle sind auch froh, dass die Fasnacht jetzt in Engen richtig losgeht", ist er überzeugt. "Und wir können versprechen, wir sind gut vorbereitet und wollen die närrischen Tage mit unserem Volk zu einem zünftigen Ereignis werden lassen", bekräftigt er.

In der gewohnter Art und Weise wird die Ämteraushebung in den Schulen und auf dem Marktplatz ablaufen, stellt Sigmar Hägele das Programm für Donnerstag und die kommenden Tage vor. Nach der Ämteraushebung werden Masken prämiert, kleine Narrenbäumchen gesucht und der große Narrenbaum gestellt. Am Abend versammeln sich alle Narren zum Hemdglonkerumzug und ziehen von der Vorstadt zur neuen Stadthalle, wo die Lampions prämiert werden und DJ Patrick zur Partynacht einlädt.

Alles vorbereitet ist auch für den Zunftabend am Samstag in der neuen Stadthalle. "Die Besucher dürfen ein rundum lustiges und ansprechendes Programm und ein neues grandioses Bühnenbild erwarten. Die Lausbuba spielen zum Tanz auf. Wir hoffen, wir können zahlreiche lustige und kreative Masken zum Thema 'Enge, uf großer Fahrt' prämieren", so Sigmar Hägele. "Die neue Stadthalle ist zünftig bunt geschmückt, das Ambiente stimmt, Beleuchtung und Küche sind auf alles vorbereitet und der neue Bodenbelag trotzt der Belastung", verrät Sigmar Hägele. Noch seien nicht alle Eintrittskarten bei den Vorverkaufsstellen vergeben, lockt er noch ein wenig.

Mit einer erfreulichen Überraschung wartet der Präsident zum Umzug am Sonntag ab 14 Uhr auf. "Neben unseren Vereinen, die sich zum Motto viel Lustiges haben einfallen lassen, können wir rund 120 Narren aus der befreundeten Narrenzunft von Bad Waldsee begrüßen", verrät er. "Sie wollen sich am Umzug mit ihren schönen historischen Masken beteiligen und ein paar nette Stunden bei uns verbringen."

Sicher närrisch turbulent wird es auch am Fasnetmäntig bei der närrischen Ratssitzung im Foyer der Stadthalle zugehen. Der Schlagabtausch der Narren mit dem abgesetzten Bürgermeister und seiner Belegschaft hat es jedes Jahr in sich. Eine kleine Neuerung: Der Kindernachmittag, nach dem Umzug des Narrensamens, ist vom Dienstag auf den Montag verlegt. Unterhalter Pirmin Wäldin und ein Bühnenprogramm laden in die neue Stadthalle ein. Der Dienstag ist dem Kehraus vorbehalten und der Mittwoch dem Aufräumen, schaut Sigmar Hägele schon auf das Ende.

Zunft ist über 100 Jahre alt

Die Narrenzunft Engen hat derzeit 430 Mitglieder und vier verschiedene Organe. Die Zunft ist über 100 Jahre alt, aber die Fasnacht in Engen lässt sich bis ins Mittelalter zurückverfolgen. Die einzelnen Fasnachtsgruppen sind die Hanselegruppe, Berggemeinde, Blaufärber sowie die freie Gruppe der Katzenmusik Engen. Zur Gliederungen gehören auch der Fanfarenzug und die Katzenmusiker. Traditionsfiguren sind Hansele, Narrenbüttel, Narreneltern und die Fasnetfiguren Spöckmännle, Spöckwieble, Waldmann mit Wildsau und die Blaufärber mit Mundin. Der Narrenruf lautet Narri, Narro.