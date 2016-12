Engen Die Lastwagen rollen bald wieder: Pro Humanitate schickt Weihnachtsspenden los

6800 Helfer mehrerer Vereine engagieren sich für Aktionen von Pro Humanitate. In der Weihnachtszeit kamen 20 Tonnen Lebensmittelspenden zusammen. Das sind 1120 Pakete zu je 18 Kilogramm.

Lastwagen mit Spenden fahren zwar ständig los, aber die Weihnachtszeit ist für den Verein Pro Humanitate doch etwas Besonderes. Im Advent und über den Jahreswechsel kommen jährlich tonnenweise Lebensmittelspenden zusammen, die an die Ärmsten in der osteuropäischen Republik Moldau, in Deutschland auch Moldawien genannt, gehen. So fanden in den vergangenen Wochen viele Aktionen statt.

Die Organisation liegt wie immer in der Hand des Vereinsgründers Dirk Hartig. Er freut sich sehr über die Spendenbereitschaft der Bevölkerung und vielen ehrenamtlichen Gruppierungen, die nicht nur in der Adventszeit, sondern auch unter dem Jahr kräftig anpacken und zum Beispiel Kleiderspenden organisieren oder Fahrten zur Abholung von Gegenständen übernehmen. Insgesamt brächten sich 6800 Helfer ein, sagt Hartig. Es gebe zahlreiche Frauengruppen, die tonnenweise gespendete Kleidung sortieren und jeden Stück einzeln prüfen, ehe sie die Sachen für Moldawien verpacken. Die katholische Frauengruppe Hilzingen und die Frauengemeinschaft Steißlingen sind dabei zum Beispiel sehr aktiv, erzählt Hartig.

Die diesjährige Lebensmittel-Spendenaktionen zum Beispiel vor einem Großhandel in Singen und mit Eigeninitiativen von Schulen waren sehr erfolgreich. So kamen in den vergangenen Wochen 1120 Pakete zu jeweils 18 Kilogramm zusammen, die nun in der kommenden Zeit nach Moldawien gebracht werden. Das sind rund 20 Tonnen. Jeweils eine Tonne davon kam vom Friedrich-Wöhler-Gymnasium Singen und dem Bildungszentrum in Engen.

"Es ist sehr bewegend und eine Riesenfreude, wenn die Kinder eine Tafel Schokolade aufmachen", erzählt Hartig, der Russisch und Rumänisch gelernt hat. Es sei erst seit zwei Jahren erlaubt, Schokolade in die Pakete einzubeziehen. In den Kartons wird jeder Zentimeter ausgenutzt, um Grundnahrungsmittel wie Reis, Teigwaren, Haferflocken, Gries, Linsen, Mehl, Zucker, Kaffee, Tee, Kakao, aber auch Schokolade, Zahnpasta, Zahnbürsten, Handcreme und aufgrund des Strommangels normale Kerzen. Zucker zum Beispiel könnten sich viele dort nicht leisten, erklärt Hartig. Ein Päckchen koste in Moldawien 4,50 Euro und Rentner hätten im Monat keine 50 Euro für Miete und Lebensmittel zur Verfügung. Die Leute seien immer sehr gerührt, wenn sie ein Mfor-Paket oder andere Hilfe bekämen. "Es ist für sie unvorstellbar, dass jemand anderen Menschen hilft", beschreibt Dirk Hartig die Mentalität in dem osteuropäischen Land. Mfor (Medical Force) bezieht sich übrigens darauf, dass Pro Humanitate eine medizinische Organisation ist.

Im November und Dezember gingen Lastwagen mit folgenden Dingen nach Moldawien: Kleiderspenden, elektrische Pflegebetten, Rollatoren, Rollstühlen, Wäschewagen und Putz für Häuser, 950 Mfor-Pakete sowie weitere Lebensmittelspenden auf Paletten, Spiele und Klinikbettwäsche. Betten kamen aus der Schmieder-Klinik Gailingen und die Bettwäsche von der Radolfzeller Mettnau-Kliniken. Die Lebensmittelpakete, die nun bald auf die Reise gehen, sind in Moldawien wie verfrühte Weihnachtsgeschenke. Denn das orthodoxe Weihnachten, das dort gefeiert wird, ist erst am 6. Januar. Anfang des Jahres ist auch Dirk Hartig wieder in Moldawien und packt dort mit an.

Der Verein Pro Humanitate und seine Arbeit für Moldawien