Engen "Die Altstadt von Engen ist nicht tot"

Händler zeigen sich uneins über die Attraktivität der Stadt. Die Stadtverwaltung wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Die sanierte historische Engener Altstadt ist ohne Zweifel eine der schönsten im Landkreis Konstanz. Doch während hier früher viele Einzelhändler ihren Geschäften nachgingen, ging das Angebot in den vergangenen Jahren langsam zurück. Einige inhabergeführte Läden gaben auf, bei neuen Versuchen gab es nahezu ständige Wechsel. Pessimisten sprechen davon, dass die Altstadt tot sei. Zum Ende des vergangenen Jahres sind ein Juwelier und auch ein Bekleidungsgeschäft ausgeschieden. Einen neuerlichen Tiefschlag erhielt das Konzept Altstadt mit dem Rücktritt des beinahe gesamten Vorstandes des Marketing-Vereins, der sich eine Belebung des Stadtteils auf die Fahnen geschrieben hatte.

Doch es gibt auch immer wieder erfreuliche Nachrichten. Zahlreiche Geschäfte wirken seit Jahren, ja Jahrzehnten, haben ihren Kundenstamm und zeigen sich sehr zufrieden über die Einnahmen. Und mit Optimismus und Innovation steigen meist altstadtbegeisterte Unternehmer mit neuen Ideen und viel Energie in den Reigen der Anbieter ein.



Die jüngsten Einsteiger sind Nicole Hartwig mit ihrem Schuhladen und ein Bistro mit Wohn-Accessoires, das von Daniela Pahl-Humbert geführt wird. Beiden Inhaberinnen war im Ansatz schon klar – wenn sie einen Versuch wagen, ihre Ideen zu verwirklichen, dann nur in der Altstadt. Und der Erfolg gibt ihnen recht: "Ich bin angekommen. Mein Geschäft läuft gut, ich konnte sogar schon nach kurzer Zeit in die freigewordenen Räume neben meinem Start-Laden einziehen und mein Angebot entscheidend erweitern", berichtet Nicole Hartwig freudig.

In die frei gewordenen Räume ist Daniela Pahl-Humbert mit ihrem Bistro eingezogen. "Ich habe nicht nur bei der Eröffnung und dem Tag der offenen Tür kaum den Besucheransturm steuern können", äußert sie sich rundum zufrieden. Dabei sei das ein oder andere Geschäft für sie herausgesprungen. Aber es sei nicht nur der Umsatz, den Pahl-Humbert als Erfolg verbucht. "Die Kunden besuchen gerne meinen Laden und wenn es auch nur mal zu einem gemütlichen Plausch ist", sagt sie.

Ebenfalls von der Altstadt-Lage überzeugt ist Regina Lang von der Goldschmiede: "Wir sind ein sogenanntes Zielgeschäft." Den Schritt in den historischen Stadtkern habe sie nie bereut. Die Kunden kämen gezielt in ihren Laden, um ihre Produkte zu kaufen. "Sie wissen, was sie wollen. Letztlich werden fast nur solche Geschäfte in der Altstadt auch überlebensfähig sein", erklärt Lang.

So sieht es auch Jürgen Waldschütz, überzeugter Liebhaber der Altstadt. Seine Familie lebt seit Generationen in einem ehemaligen Bäckereigebäude. Aus diesem Grund haben die Waldschützes auch den dazugehörigen Laden erhalten, nachdem der Unternehmer expandierte und ins Industriegebiet umgezog. Doch trotz der Liebe zum historischen Gebäude sei die Altstadt für Geschäftsinhaber ein hartes Pflaster. "Leider sind in der Altstadt zu wenig Kunden unterwegs. Schon die Vormittagsöffnung ist mit viel Herzblut verbunden. Aus Rentabilitätsgründen muss ich den Laden nachmittags schließen", so Waldschütz.

Aufgegeben hat Burkhart Spellenberg im Optikerladen. Er gibt sein Geschäft ab. Grund hierfür sei jedoch nicht der mangelnde Umsatz, sondern das Alter gewesen, wie er beteuert. "Ich habe mich immer in der Altstadt wohl gefühlt, es war eine richtige und gute Entscheidung", so der Optiker. Die Zukunft seines Ladens sieht er positiv und freut sich, dass es weitergeht: "Zum Glück habe ich jungen Nachwuchs gefunden, der das Geschäft weiterführen wird."

Aufgegeben werden soll Engens Altstadt also nicht. Denn es gibt auch Bürger, die sich Gedanken über Verbesserungsmöglichkeiten machen. Zum Beispiel Wolfgang Merkle. Er war jahrelang beruflich außerhalb von Engen tätig und ist als Ruheständler in seine Heimat zurückgekehrt. "Ich war enttäuscht, wie sich das allgemeine Leben in der Altstadt verändert hat", erklärt er. Als Vertriebsmanager sei er nach wie vor ziel- und erfolgsorientiert. Deshalb habe er auch gleich ein Konzept für die Altstadt ausgearbeitet. "Ich habe es dem Marketing-Verein angeboten, aber leider keine bemerkenswerte Resonanz erzielt", zeigt er sich enttäuscht. Aufgeben möchte er jedoch nicht: "Ich würde es gerne öffentlich vorstellen und mich auch bei der Verwirklichung einbringen", erklärt Merkle.

Gegen den Vorwurf einer verlassenen Altstadt wehrt sich Bürgermeister Johannes Moser. "Unsere Altstadt ist nicht tot", erklärt er entschieden. Die Unkenrufe einiger Bürger bezeichnet Moser als "radikale Behauptung", deren Zweckmäßigkeit er anzweifelt. "Selbst wenn es eine richtige Feststellung wäre, was dann? Damit ist doch nichts geholfen", so der Bürgermeister. Es gebe in der Altstadt zahlreiche Geschäfte, die sich mit einem breit gestreuten Angebot seit vielen Jahren erfolgreich behaupteten. Auch erfolgsversprechende Neueröffnungen sowie vielfältige Aktionen der Stadt und des Einzelhandels hätten zur Belebung beigetragen. "Die Einzelhändler setzen auf Qualität sowie auf persönliche, individuelle Beratung – und sind mit der Nachfrage durchaus zufrieden", so Moser.

Daher fordert er konstruktive Vorschläge statt destruktive Beschwerden. Seiner Ansicht nach habe man die Altstadt nicht vernachlässigt. "Ich denke, dass wir in Gemeinderat und Stadtverwaltung alle möglichen kommunalpolitischen Handlungsfelder zum Erhalt einer attraktiven Mischung von Einkaufen, Wohnen, Kultur, Erlebnis und Aufenthaltsqualität aktiv belegen", sagt Moser. Neuerungen, wie beispielsweise das kostenfrei zur Verfügung gestellte WLAN setzten immer wieder neue Impulse und trugen zur Attraktivität der Altstadt bei.

Neue Impulse

Bei den Veranstaltungen in der Altstadt, ob von der Stadt oder vom Handel organisiert, sind die historischen Gassen Engens regelmäßig voll mit Menschen. Die Vorschläge, um mehr Leben in die Altstadt zu bringen, reichen von mehr Aktionen und Veranstaltungen über die Überlegung eine Fußgängerzone einzurichten, Outletgeschäfte anzusiedeln, die gesamte Altstadt zu überdachen oder eine Altstadtkonzeption zu erarbeiten bis zu einem neuen Mittelpunkt im Krenkinger Schloss mit einem Hotel. Unbedingt notwendig sei, nach Angabe der Händler, mehr Parkplätze zu schaffen und mit einem Zuschussprogramm eine erneute, erweiterte und moderne Altstadtsanierung anzugehen. (jw)