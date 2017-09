Engen Denkmäler als Fenster der Engener Geschichte

Das Programm ist nicht zu schaffen: Der 10. September ist der Tag des offenen Denkmals und was die Stadt Engen dabei zu bieten hat, stellt den Besucher vor die Qual der Wahl. Egal für was er sich aber entscheidet, mit ein wenig Phantasie wird er bei jedem der Denkmäler so etwas wie den Hauch der Geschichte verspüren.

Engen – Zum Beispiel bei der Wendelins-Kapelle, die am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet sein wird. Die Kapelle ist ein spätgotischer Bau des 15. Jahrhunderts – das war noch vor dem Bauernkrieg und bevor Martin Luther mit seinen Thesen die Weltsicht veränderte. 1796 wurde sie zerstört, aber rasch wieder aufgebaut. In ihrem Inneren sind Ölgemälde des 18. und 19. Jahrhunderts erhalten.

Festes Schuhwerk sollten die Besucher anziehen, wenn sie Interesse an der bronze- und eisenzeitliche Siedlung am Hohenhewen beim Kieswerk Kohler haben. Hier findet um 15 Uhr eine Führung mit den Kreisarchäologen Jürgen Hald und Benjamin Höpfer statt, der Weg ist ab der Unterdorfstraße 24 in Anselfingen ausgeschildert. Es werden die originalen Fundstellen besichtigt und die bisherigen Ergebnisse der Siedlungsgeschichte erläutert. Ein Schwerpunkt liegt hierbei auf dem zweiten und ersten Jahrhundert vor Christus, als an dieser Stelle bis zu mehrere Hektar große Siedlungen.

Für wen das denn doch zu viel der Vergangenheit ist, sollte die Besichtigung des ehemaligen Pfarrhauses in Biesendorf (Biesendorferstraße 22) in Erwägung ziehen. Hier übernimmt Thomas Schaad von 13 und 15 Uhr Führungen. Das 1795 erbaute Pfarrhaus im klassizistischen Stil hat, einschließlich des Pfarrgartens, trotz geringer Umbauten seinen ursprünglichen Charme behalten. Bei der Führung kann man somit zugleich die Lebensform des 18. Jahrhunderts erspüren.

Die Gaugelmühle ist am Sonntag von 12 bis 17 Uhr geöffnet, Erläuterungen gibt es um 12, 14 und 16 Uhr. Zu den Besonderheiten zählt die Vorführung der alten Hochgangsäge, wobei Daniel und Ulrich Clauss Erläuterungen zur kulturellen und wirtschaftlichen Bedeutung der Mühlen und Technik geben. Die Gaugelmühle ist eine Mahl- und Sägemühle, die erstmals um 1400 erwähnt wurde. Nach der Einstellung des Mühlenbetriebs erfolgte die Einrichtung einer Gaststätte mit Mühlenstube und historischer Ausmalung. Die alte Antriebstechnik ist erhalten geblieben und im Gastraum sichtbar. Das Gebäude wurde rekonstruiert und umfasst ein Vollgatter (um 1900) sowie eine wesentlich ältere Hochgangsäge.

Zurück zum 18. Jahrhundert: Aus dieser Zeit stammt das Pumpenhaus (geöffnet von 12 bis 17 Uhr). Gebaut wurde es zwar 1923/24, der Stil aber lehnt sich an den eines Gartenhauses des 18. Jahrhunderts an. In dem Haus befindet sich eine Brunnenstube mit mehreren Quellen. Wassermeister Bernd Dreher von den Stadtwerken Engen informiert über die Entwicklung der Wasserversorgung in Engen, die frühere Bedeutung des Pumpenhauses sowie die Quellfassung bei der Gaugelmühle. Auf dem Platz vor der Gaugelmühle wird gezeigt, wie mit einem handgeschmiedeten Deichelbohrer früher aus bis zu drei Meter langen Baumstämmen Rohre für Wasserleitungen hergestellt wurden.

Um einen steineren Zeugen der Stadtgeschichte mit schaurig-schöner Atmosphäre handelt es sich bei der Kapuziner-Gruft in der Spitalkirche (beim Krankenhaus), wo um 14.30 Uhr Brigitte Meßmer eine Führung anbietet. Die Spitalkirche steht an der Stelle der Klosterkirche des 1618 gegründeten und 1883 abgebrannten Engener Kapuzinerklosters. Der Brand zerstörte auch die Innenausstattung der Kirche – sie präsentiert sich heute mit bunten neoromanischen Altären von 1887. Ein besonderes Erlebnis ist der Besuch der nicht restaurierten Gruft des Kapuzinerklosters unter der Spitalkirche, in der 36 Kapuzinermönche aus dem 18. Jahrhundert beigesetzt wurden.

Auf dem Dachboden der Stadtkirche Mariä Himmelfahrt werden zwischen 14 bis 17 Uhr Führungen nach Bedarf von Rosa Post und Dieter Harter angeboten. Allein die gotische Dachkonstruktion, das vom Chorbogen in den Dachstuhl hineinreichende Fresko des Jüngsten Gerichtes sowie die im Originalzustand erhaltenen Renaissancemalereien lohnen einen Besuch. Zur Stadtkirche Mariä Himmelfahrt selbst gibt es auch einiges zu erzählen, die Führung dazu übernimmt um 16 Uhr Brigitte Meßmer. Die Vielfältigkeit der Stilrichtungen, der Tympanon und weitere Kunstwerke in der Stadtkirche machen die spätromanische Basilika einzigartig.

Und noch ein Gotteshaus eignet sich als Einstieg in die Geschichte. Die Alte Kirche in Welschingen wird am Sonntag von 13 bis 17 Uhr für Besucher offen stehen, zu empfehlen ist die Führung um 15.30 Uhr mit Ralf Jung. Die Kirche zählt zum Typus der früheren Wehrkirchen. Der im Kern romanische Bau mit seinem Turm aus der ersten Hälfte des 13. Jahrhunderts wurde im Spätmittelalter mit ungewöhnlich umfangreichen Wandmalereien geschmückt.

Seinen besonderen Charme hat am Tag des Denkmals die Präsentation des Bürgersaals und Trauzimmers, die um 17 Uhr von Brigitte Meßmer vorgestellt werden. Der im Obergeschoss des Rathauses liegende Bürgersaal ist mit seiner gotischen Holzdecke und Holzverkleidung aus der Renaissance ein einzigartiges Kleinod – und allein der kunstvolle Ofen von 1559 mit Aufsatz von 1756 dürfte bei den Besuchern einige Bewunderung auslösen. Im Trauzimmer gibt es ebenfalls einige Besonderheiten: Hier hängen zum Beispiel Bilder des Konstanzer Künstlers Hans Sauerbruch.

Tag des Denkmals

Der bundesweite Tag des Denkmals wird regelmäßig im Frühherbst veranstaltet. Da die Zahl der Denkmäler in aller Regel überschaubar ist, werden Themenschwerpunkte gesetzt. In diesem Jahr geht es speziell um Pracht und Macht, wodurch sich unter anderem die Materialwahl und die Formensprache ergeben. (sk)