Engen Dauerlauf durch die Nacht

Ohne Konkurrenzdruck, aber mit Freude an der Bewegung soll der fünfte Stirnlampenlauf am 14. März Schüler zum Laufen bringen

Man kann es schon als Tradition bezeichnen: Bereits zum fünften Mal findet am 14. März am Gymnasium Engen der Stirnlampenlauf statt. Die schulische Veranstaltung fand in den vergangenen Jahren großen Anklang, ein Dauerlauf bei Nacht durch die Natur ist für die Kinder immer wieder ein besonderes Erlebnis. Organisiert wird der Lauf auch dieses Jahr von der Fachschaft Sport des Gymnasiums mit Unterstützung der Stadtwerken Engen, die jene Stirnlampen stiften, die den Schülern bei Nacht den Weg erhellen. Natürlich dürfen die Kinder die Lampen nach dem Lauf als Erinnerung behalten.

Der Ablauf des Abends ist übrigens auch schon bekannt: Die Teilnehmer werden sich im Foyer des Gymnasiums treffen und von dort aus, ausgerüstet mit den Stirnlampen, um 19 Uhr loslaufen. Die Strecke wird, wie auch in der Vergangenheit, sieben Kilometer lang sein. Was zuerst einmal nach sehr viel klingt, werde natürlich kein Marathon werden, erklärt Heike Kunle. Sie ist an der Organisation beteiligt. „Wir machen einen Erlebnislauf ohne Stoppuhr. Es geht um die frische Luft und die Bewegung gemeinsam in der Natur, nicht um sportliche Hochleistungen. Es sollen auch die weniger sportlichen Schüler Spaß an der Veranstaltung haben und mithalten können.“

Auch die Strecke, die gelaufen wird, steht bereits fest. „Der Weg führt uns wieder durch den Eiszeitpark und dann über den Rossberg, damit wir auch ein paar Höhenmeter haben“, erklärt Kunle. Das klingt nach einer besonders schönen Aussicht, und auch der Eiszeitpark bietet eine außergewöhnliche Umgebung beim Laufen. Es handelt sich hier um ein Gelände mit einer nachgebildeten späteiszeitlichen Vegetation, wo Besucher auf den Spuren der steinzeitlichen Rentierjäger wandeln können. Auch ein rekonstruiertes Steinzeitlager gibt es zu bewundern. Es steht also fest, den Schülern wird beim Joggen nicht langweilig. Jetzt gilt es nur noch zu hoffen, dass der Wettergott dieses Jahr gnädiger ist, als im vergangenen. „Und wenn nicht, ist das auch nicht schlimm“, meint Heike Kunle optimistisch. „Schlechtes Wetter gibt es nicht – nur schlechte Kleidung.“