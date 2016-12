Engen Das schuldenfreie Engen kann sich was leisten

Der Engener Gemeinderat ist stolz auf den Haushalt 2017, den er nun verabschiedet hat. Schuldenstand: 0. Investitonen: viele. Aber der Kämmerer gibt zu bedenken: Die nächsten Jahre könnten schwieriger werden.

Zufriedenheit und gegenseitiges Schulterklopfen beherrschten die Aussprache über den Haushalt 2017 in der jüngsten Sitzung des Engener Gemeinderates: Bürgermeister Johannes Moser und die Sprecher der beiden Fraktionen, Gerhard Steiner (UWV) und Jürgen Waldschütz (CDU) lobten die vorbildliche Arbeit des Kämmerers. Sie vergaßen aber auch nicht, von einer nachhaltigen Politik des Gemeinderates sowie der Verwaltung zu sprechen. Der Stadt Engen, seit Jahren schuldenfrei, geht es gut, sie konnte im vergangenen Jahr viel investieren, hat sich auch für das kommende Jahr einiges vorgenommen und kann weiterhin auf ein gutes Polster in den Finanzen vertrauen.

Einen kleinen Wermutstropfen allerdings schütteten der Bürgermeister und der Kämmerer dann doch in die allgemeine Zufriedenheit. „In der Liste der noch zu erledigenden Maßnahmen warten zahlreiche Projekte, die es noch zu ergreifen gilt“, erinnerte der Bürgermeister. Und Kämmerer Benjamin Moers warnte davor, dass die allgemeinwirtschaftlich gute Konjunkturlage in Deutschland und Baden-Württemberg eventuell nicht immer so bleiben werde. „Die Finanzierung des Verwaltungshaushaltes ist stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen und den Zuweisungen des Landes abhängig", zeigte er auf. Dies werde im Haushaltsjahr 2017 besonders durch stark steigende Zuweisungen deutlich. Es sei aber auch einer der Hauptgründe für die geplante Zuführungsrate des Verwaltung- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 2,36 Millionen Euro. „Diese Zuweisung ist unter anderem auf die positiven gesamtkonjunkturellen Einflüsse sowie eine verminderte Steuerkraft Engens im finanzausgleich-relevanten Haushalt 2015 zurückzuführen", erklärte er.

"Die Beratung des Haushaltsplanes 2017 war aus Sicht des Gemeinderates die einfachste, an die ich mich erinnern kann", sagte Gerhard Steiner. Dies sei zum einen auf die sehr gute Arbeit der Verwaltung in der Vorbereitung zurückzuführen, liege aber natürlich auch wesentlich darin begründet, „dass sich die gute Entwicklung der finanziellen Situation der letzten Jahre nach vorliegenden Informationen fortsetzen wird“, erklärte er. Eine solide Finanzpolitik und eine am finanziell Machbaren orientierte Kommunalpolitik seien eigentlich seit Jahrzehnten „der große gemeinsame Nenner, auf den wir uns im Gemeinderat immer verständigen konnten und der wesentlich zu der heute erfreulichen Situation im Haushalt beigetragen hat“, so Gerhard Steiner.

„Bei dem Gesamt-Volumen des Haushalts von rund 40 Millionen Euro und der großartigen Investition von 6,6 Millionen Euro bei einer Einwohnerzahl von etwas mehr als 10.000 Einwohnern kann man vor der großartigen Arbeit der Verwaltung und der verantwortlichen Arbeit des Gemeinderates nur den Hut ziehen“, lobte Jürgen Waldschütz. Und dabei werde die Krönung noch das Sparbuch sein, „das uns am Ende des Jahres rund 15 Millionen Euro Rücklage sichert“, so der CDU-Fraktionssprecher. Die Prioritätsliste sei keine Wunschliste, sondern eine Auflistung von wichtigen und weniger wichtigen Investitionen. „Ich möchte für meine Fraktion darum bitten, diese Liste auf ihre Zeiten neu zu überdenken und dass alle Investitionen von der Stadt selber übernommen werden. Wir müssen nachdenken, was genau wie und zu welchem Zeitpunkt gemacht werden muss."

Die Investitionen

Die wichtigsten Investitionen, die der Engener Gemeinderat plant, sind unter anderem der Erwerb der Gebäude und des Kindergartens Sonnenuhr für 1,6 Millionen Euro, der Ausbau des Hochwasserschutzes (600 000 Euro), des Breitbandnetzes (500 000 Euro), der Ausbau der Grundschule Engen (300 000 Euro), der Umbau der Peterfelshalle in Bittelbrunn (300 000 Euro) und der Erwerb von Feuerwehrfahrzeugen (533 000 Euro). Dazu entnimmt man Geld aus der Rücklage. (jw)