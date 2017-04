Engen Das Land ehrt Otmar Tews

Baden-Württemberg zeichnet einen vielseitig ehrenamtlich engagierten Engener aus: Otmar Tews.

Als einen "wichtigen Bürger für die Welschinger Bevölkerung, dem das Wohl der Mitbürger wichtig ist", bezeichnete Bürgermeister Johannes Moser Otmar Tews in seiner Laudatio anlässlich der Verleihung der Landes-Ehrennadel. "Bescheiden wie er ist, hebt er sich nicht hervor, aber wenn Hilfe notwendig ist und es dem Wohle seiner Mitbürger dient, ist er sich für nichts zu schade." Er sei ein ruhiger Charakter und stets auch bei dem, was er tut, ein Fels in der Brandung. Wenn es um ihn herum stressig zugehe, bewahre er immer Ruhe und Sorgfalt und sei um Ausgleich bemüht.

Die Landesehrennadel mit der persönlichen Unterschrift des baden-württembergischen Ministerpräsidenten können Bürger erhalten, die sich durch ehrenamtliche Tätigkeit in Vereinen und Organisationen mit kulturellen, sportlichen oder sozialen Zielen um die Gemeinschaft besonders verdient gemacht haben. Dabei ist eine Mindestdauer von 15 Jahren ehrenamtlicher Tätigkeit Voraussetzung, erklärte der Bürgermeister als Einführung zur Auszeichnung. Otmar Tews erfülle alle diese Voraussetzungen, so Johannes Moser. Denn nicht nur bei der Rolli-Zunft Welschingen, sondern auch beim Fußballverein ist er seit Jahren aktiv und nicht wegzudenken. Darüber hinaus engagiert er sich auch im katholischen Gemeindewesen und sinkt im Kirchenchor.

Otmar Tews trat 1983 in die Narrenzunft in Welschingen ein. In den Anfangszeiten seiner Mitgliedschaft war er als "Fasnachtsausrufer und Wecker" in der 5. Jahreszeit unterwegs. Er war auch Gründungsmitglied der Holzer, die für das Fällen und Aufstellen des Narrenbaums zuständig sind. 1962 wurde er in den Narrenrat gewählt. 1996 wurde ihm dann noch das Amt des Kassierers übertragen. Er war 16 Jahre lang ein verlässlicher Kassierer. Beim SV Welschingen war er ein Jahrzehnt lang aktiver Fußballer und ist seit 2003 der Betreuer der aha-Mannschaft. Dort organisiert er Ausflüge Grillfeste und pflegt die Kameradschaft. Von 1995 bis 2010 war er auch Mitglied des Pfarrgemeinderates.