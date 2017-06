Engen Das DRK hat mächtig viel zu tun

Die Rotkreuzler der Ortsgruppe Engen/Mühlhausen-Ehingen sind bei vielen Privatveranstaltungen gefragt. Bei der Mitgliederversammlung zeigt sich aber auch: Andere Vereine wissen das Engagement zu schätzen.

Als ein Jahr mit vielen Einsätzen und großem Engagement bezeichnete Vorsitzender Johannes Moser bei der Mitgliederversammlung des DRK-Ortsverbandes Engen/Mühlhausen-Ehingen das vergangene Vereinsjahr. Beindruckend war der Jahresbericht der Bereitschaftsleitung, den Petra Nagel-Kümmerle und Matthias Kümmerle vorstellten. Herausragend war dabei die beindruckende Zahl von nahezu 10 000 Stunden, die insgesamt von den Mitgliedern des Ortsvereins im Laufe des vergangenen Jahres aufgebracht wurde. Intensiven Einsatz erfordern die Sanitätsdienste, aber auch die vielen Anforderungen von privaten Veranstaltungen, zählte Bereitschaftsleiter Matthias Kümmerle auf. „Hier haben wir mittlerweile fast ein Fass ohne Boden“, bemerkte er.

Der Reigen der Einsätze reichte von Fasnachtsveranstaltungen über Teilnahmen an Begegnungsabenden, Sportveranstaltungen, Mithilfe bei Krankenbeförderungen, Einsätzen bei Blutspendenaktionen und Altkleidersammlungen bis hin zum Weihnachtsmarkt und Kameradschaftsabend. Bei den Dienstabenden bildeten sich die Bereitschaftsmitglieder für ihre Aufgaben bei Einsätzen weiter. Großen Einsatz forderten auch wieder die Blutspendetermine, so die Bereitschaftsleiterin. „Bei vier Terminen konnte der Blutspendedienst eine große Zahl an Blutkonserven mitnehmen“, erklärte sie. „Und bei jeder Blutspende waren von uns rund 45 aktive und freiwillige Helfer unzählige Stunden im Einsatz“, unterstrich Petra Nagel- Kümmerle. Auch die gut besuchten Seniorennachmittage und die Gymnastikgruppen des Sozialdienstes "erfordern viel personellen Einsatz, der aber großen Spaß macht“, berichtete Ilse Mayer in ihrer Rückschau.

Außerdem wurden viele Stunden von Helfern bei den Altkleidersammlungen eingebracht. Nicht in Zahlen messen lassen sich die Stunden, die auch für Weiterbildung von Helfern aufgewendet wurden.

Großen Einsatz zeigte auch die Jugend-Rotkreuzgruppe, belegte der ausführliche Bericht der Gruppenleiterin Carmen Domka. Erfreulich, dass sich vier Jugendliche zu Gruppenleitern ausgebildet haben, „so können wir uns die Aufgaben teilen“, freute sich die Leiterin. Die Jugendlichen unterstützen die Blutspendetermine und Altkleidersammlungen. Aber auch Spiel, Spaß und Wettkampf standen im Mittelpunkt der Aktivitäten, besonders beim Zeltlager, einem der Höhepunkte für die Jugendabteilung. Die Jugendlichen bildeten sich aber auch weiter und starteten mit verschiedenen Gruppen sehr erfolgreich bei Wettkämpfen.

Die Kasse stimmt und wird auch vorbildlich von Petra Hinze geführt, wie die Kassenprüfer bestätigen konnten. Für die verhinderte Kassiererin verlas Bürgermeister Johannes Moser die Bilanz und verkündete eine Zuführung zu den Rücklagen. Wie stark der Ortsverein innerhalb der Vereine integriert ist und welche Anerkennung erfährt, bewies die große Zahl der Grußworte von Vertretern anderer Vereine, in denen alle ihren großen Dank für den Einsatz der aktiven Helfer und die gute Zusammenarbeit betonten.

