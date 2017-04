Engen DFB lobt Engagement des Hegauer FV für Flüchtlinge

Der Verein erhält Unterstützung für seinen Einsatz in der Flüchtlingsbetreuung. Die Arbeit der Projektgruppe der Freizeitfußballer, die Flüchtlinge integriert, gefällt den Experten.

Der Hegauer FV engagiert sich vorbildlich in der Flüchtlingsbetreuung. Die Projektgruppe der Freizeitfußballer wurde jetzt vom Deutschen Fußballbund (DFB) ausgezeichnet und mit einer Geldzuwendung belohnt. Schon seit über einem Jahr engagiert sich der Hegauer FV mit großer Energie in der Geflüchtetenhilfe in Engen. So nehmen mittlerweile sechs Flüchtlinge am regelmäßigen Trainingsbetrieb und auch an regulären Punktespielen teil. Das Engagement wird vom Badischen Sportbund (BSB) finanziell unterstützt, der auch die Mitgliedsgebühren übernimmt, mit einem Betrag von 10 Euro pro Flüchtling und Monat.

Die Deutsche Fußballbund-Stiftung Egidius Braun, die besondere Projekte in Vereinen unterstützt, fördert das Engagement mit einer Zuwendung in Höhe von 500 Euro. Vor dem Training auf dem Welschinger Sportplatz überreichte Konrad Matheis, Bezirksvorsitzender des Fußballbezirks Bodensee, die Auszeichnung und den Scheck an Daniel Jedlicka, Stellvertretender Vorsitzender des Hegauer FV. Werner Zepf, der die Idee für die Freizeitgruppe hatte, stellt das Engagement des Hegauer FV vor: Projektleiter für die Geflüchteten-Freizeitgruppe ist Paul Müller. Das Projekt mit ihm laufe seit Mitte Juni 2016. Am Projekt nehmen meist zwölf junge Erwachsene im Alter von 17 bis 22 Jahren teil. "Sie wollen damit ihre viele Freizeit etwas überbrücken" und lernen, sich im Hegau zurechtzufinden, sagt Müller. "Wir hoffen aber auch, bald an den aktiven Spielen teilnehmen zu können und uns damit zu integrieren", ergänzt Zabih Moghassi.

"Seit Februar 2016 besuchen ebenso jugendliche Geflüchtete zwischen sieben und 15 Jahren das Training der Juniorenmannschaften des Hegauer FV und fühlen sich in der Gemeinschaft schon richtig wohl", betont Jugendleiter Oliver Mayer. Voll dabei sind noch sechs junge Männer zwischen 18 und 22 Jahren, die regelmäßig am Training der Aktiven-Mannschaften teilnehmen, spielberechtigt für den Hegauer FV sind und bei regulären Punktespielen auch eingesetzt werden.