Engen Cocktail-Kurs für Kinder: Leckeres aus dem Saftladen

Kinder lernen im Cocktail-Kurs von B.free, dass Mixgetränke auch ohne Alkohol gut schmecken.

Im Jugendtreff Engen wurden nach ganz besonderen Rezepten die Zutaten zerstoßen und geschüttelt. Im Ferienprogramm der Stadtjugendpflege in Zusammenarbeit mit der Schulsozialarbeit wurden im B.free Cocktail-Kurs Getränke gemixt, die verlockend aussahen und exotisch dufteten. Und das natürlich alles alkoholfrei. Was dabei herauskam, waren farblich nuancierte Mixturen, die von Goldgelb bis Tiefrot oder von Blau nach Grün variierten.

Auf den Tischen standen verschiedene Fruchtsäfte und Sirups zur Auswahl, dazu frische Früchte wie Kiwi, Ananas, Erdbeeren, Zitronen und Limetten, die mit den Säften zusammengemixt wurden. Die einhellige Meinung war: "Einfach lecker." Mona hat auch schon zu Hause Cocktails gemixt, sie wollte im Kurs neue Rezepte kennenlernen. Auch Steven mischte nicht zum ersten Mal und probierte neue Mixturen. Zuhause habe er nicht so viel Auswahl, sagte er.

Allein die Farbe der Mixturen aus Früchten und Säften, dazu noch ein Schuss Ginger Ale, machte Appetit. Dekoriert mit Sternfrüchten waren die Cocktails geradezu verlockend. "Das sind perfekte Getränke bei diesem Sommerwetter", meinte Hanna Taig von B.free, die mit Stadtjugendpflegerin Melanie Wieczorek den Jugendlichen mit Tipps und Tricks zur Seite stand.

Hanna Taig macht bei B.free ein freiwilliges soziales Jahr, der Saftladen ist ihre Hauptaufgabe, sie kümmert sich um die Cocktails. In dieser Zeit habe sie viel über das Thema Alkohol, Jugendarbeit allgemein und Jugendschutz gelernt. B.free ist ein Alkohol-Präventionsprogramm für Kinder und Jugendliche, das die Öffentlichkeit für das Thema Jugendschutz sensibilisieren will. 2005 von den Rotary-Clubs Singen und Radolfzell-Hegau initiiert, ist B.free heute bundesweit ein stabiles Netzwerk mit unterschiedlichsten Aktionen auf verschiedenen Ebenen. Wie gut der Saftladen ankommt, zeigt das große Interesse. Hanna Taig ist in der ganzen Region unterwegs. Seit vielen Jahren auch im Ferienprogramm Engen im Angebot, wurde gleich in zwei verschiedenen Kursen gemixt.