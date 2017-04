Engen Brennender Müll: Flammen greifen auf Gebäude über

Die Feuerwehr Engen ist am frühen Montagmorgen, gegen 1.16 Uhr zu einem Gebäudebrand ausgerückt.

Laut einer Pressemitteilung der Feuerwehr hatte hinter dem Gebäude Unrat gebrannt. Als die Einsatzkräfte am Brandort eintrafen, hatten die Flammen bereits auf das Gebäude übergegriffen. Der Brand wurde von 14 Atemschutzträgern mit drei C-Rohren und dem Wenderohr der Drehleiter gelöscht. Noch während der Löscharbeiten wurden die Feuerwehrleute zu einem weiteren Einsatz gerufen: In der Aacherstraße an der Tankstelle brannte ein Auto. Insgesamt dauerte der Einsatz bis 4 Uhr.