Engen Beliebter Spätsport: Gymnasium Engen startet wieder den Stirnlampenlauf

Bereits zum fünften Mal veranstaltet das Gymnasium Engen den Stirnlampenlauf. Die Schüler mögen das atmosphärischen Rennen im Dunkeln.

Ein großer Tisch im Foyer des Gymnasiums Engen war schon reichlich mit kleinen, grauen Stirnlampen bedeckt, bevor die ersten Läufer eintrafen. Daneben lag ein großes Plakat mit Fotos von den Läufen der vergangenen Jahre. „Heute ist ein kleines Jubiläum“, freute sich Streckenchefin Heike Kunle. „Der Stirnlampenlauf findet heute zum fünften Mal statt.“ Die Vorfreude bei den Schülern auf den nächtlichen Dauerlauf war groß. „Gut, dass das Wetter heute so toll ist. Letztes Jahr war es furchtbar kalt“, erinnerte sich Meike Henkel aus der achten Klasse. „Aber Spaß gemacht hat es trotzdem“, fügte Jeanine Peters, siebte Klasse, hinzu. Freude an Bewegung haben die Schüler alle, die meisten von ihnen trainieren auch in ihrer Freizeit regelmäßig. „Die Strecke von etwa sieben Kilometern ist gut durchzuhalten. Wir laufen entspannt und am Ende geben meistens alle noch einmal richtig Gas“, erklärte Meike Henkel.

Aber auch für die weniger sportlichen Teilnehmer gab es keinen Grund zur Sorge. „Wer läuft heute schon das fünfte Mal mit?“, fragte Heike Kunle. Zur allgemeinen Belustigung meldete sich nur einer, nämlich Organisator und Sportlehrer Stephan Bläs. Dagegen gab es jedoch einige Schüler, die zum ersten Mal teilnahmen. „Keine Sorge, das wird kein Wettrennen“, beruhigte Heike Kunle die Läufer. „Es geht um den Spaß. Wir laufen in gemächlichem Tempo, damit auch alle mitkommen.“

So ging es dann mit Stirnlampen ausgerüstet auch schon los. Heike Kunle lief voraus, Stephan Bläs bildete das Schlusslicht. Die Strecke führte durch den Eiszeitpark, eine nachgebildete spätsteinzeitliche Landschaft, und dann, für die Höhenmeter, zurück über den Rossberg-Hauptweg, der durch den Wald führte.

Auf den letzten Metern legten die Fachschüler des Leistungskurses Sport einen kleinen Sprint hin – nicht etwa, um die Anderen zu demotivieren, sondern sie zu animieren und mitzuziehen. So schafften es auch dieses Jahr so gut wie alle ins Ziel.