Engen Beim Ferienprogramm ist für jeden etwas geboten

Stadt Engen bietet im Sommer ein großes Ferien-Programm mit 49 Veranstaltungen. Anmelden kann man sich ab dem 21. Juni.

Das Faultier auf dem Umschlag des Ferienprogramms der Stadt Engen ist nur dazu gedacht, das Interesse zu wecken. Auch die Aufforderung "Das Rumhängen hat ein Ende", verrät noch wenig über das umfangreiche, bunte und interessante Innere. Doch die Jugendlichen werden begeistert sein. Zahlreiche Vereine, die Stadtjugendpflege, Organisationen, Gewerbetreibende und Privatpersonen haben in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung Engen ein vielfältiges und ansprechendes Programm für die großen Ferien vorbereitet. Koordiniert wird es im Bürgerbüro von Nicole Hügle.

Im Programmheft, das ab Mittwoch, 21. Juni, im Bürgerbüro ausliegt und im Internet vorgestellt wird, werden auch in diesem Jahr 49 verschiedene Veranstaltungen von 30 Anbietern an 29 Tagen angeboten. "Auch wenn es Tage mit drei verschiedenen Angeboten gibt, wartet praktisch an jedem Tag der Ferien mindestens ein Angebot auf die interessierten Kinder und Jugendlichen", betont Bürgermeister Johannes Moser mit Stolz beim Pressegespräch.

Die Themen reichen von der Erkundung der mittelalterlichen Geschichte der Stadt Engen und einem Besuch bei der Stadtverwaltung über lehrreiche und feucht-fröhliche Spiele mit der Feuerwehr, Zaubern für Anfänger mit einem echten Magier und Schnuppertauchen im Schwimmbad bis zu Workshops mit Künstlern sowie Grillen und Chillen beim Jugendtreff. Außerdem können die Teilnehmer Pflege und Umgang mit Ponys erlernen. "Es finden bewährte und geliebte Veranstaltungen statt, aber auch eine Reihe ganz neuer interessanter und attraktiver Mitmachgelegenheiten", freut sich Nicole Hügle und macht neugierig: "Es geht gleich richtig fetzig los, mit der School-out-Party am letzten Schultag im Jugendtreff", berichtet sie.

Und auch darauf können sich die Jugendlichen freuen: Sonnenaufgangswanderung, "Lust auf Glück – Glückswächter selber machen" sowie Fadenspiele und Fadentricks, Football-Freestyle mit Patrick Bäurer, um nur noch einige zu nennen.

"Mit großer Sicherheit ist auch dieses Jahr wieder für jedes Kind und jeden Jugendlichen sowie jede Vorliebe etwas mit dabei", ist Bürgermeister Johannes Moser überzeugt. "Das großartige Angebot überzeugt mit imponierenden Zahlen, die für das besondere Engagement unserer Vereine und Einrichtungen sprechen, sowie für eine vorbildliche Koordination unserer städtischen Betreuerinnen", lobt der Bürgermeister. Mitmachen können übrigens auch Kinder und Jugendliche der Gäste in Engen sowie aus den umliegenden Gemeinden, betont er.

"Das neue Verteilungsprinzip verspricht, allen Kindern gerecht zu werden", erläutert Nicole Hügle. "Wir haben sogar die alte Beschränkung auf drei Veranstaltungen bei der Anmeldung verzichtet", berichtet sie. "Denn unser Programm, das die Anmeldungen verteilt, kennt sich aus und berücksichtigt alle Antragsteller gleichermaßen gerecht." Möglich sei übrigens auch, dass Gruppen Wünsche angeben. Und mindestens eine Veranstaltung für jedes Kind sei gesichert.

So meldet man sich an

Anmeldungen sind vom 21. Juni bis 12. Juli möglich, online über die Homepage der Stadt Engen, schriftlich mit dem Anmeldeformular, das im Bürgerbüro erhältlich ist. Nach dem Anmeldezeitraum, mit Beginn der Sommerferien, gibt es nur noch die Möglichkeit, sich für etwaige Restplätze im Bürgerbüro anzumelden. Eine telefonische Anmeldung ist nicht möglich. Danach erhalten die Teilnehmer einen Brief mit Abmeldebestätigung für die zugewiesenen Plätze, sowie die Einverständniserklärung der Eltern, die zu der Veranstaltung mitgebracht werden müssen.

Informationen und Anmeldung ab 21. Juni: www.engen.de