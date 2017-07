Engen Bauzaun stürzt in Baugrube

Gewitter wütet in Engen und fordert die Feuerwehr

Zum Aufstellen eines umgestürzten Bauzauns musste am Dienstagabend, gegen 21.30 Uhr, die Feuerwehr um Unterstützung gebeten werden. An einer Baustelle in der Hewenstraße war der Zaun wegen eines Gewitters mit starken Sturmböen auf einer Länge von rund 40 Metern umgekippt und teilweise in die Baugrube gestürzt. Da die verantwortliche Baufirma laut Polizeibericht nicht zu erreichen war, rückte die Feuerwehr mit 20 Einsatzkräften aus, um den Bauzaun zu bergen und die Gefahrenstelle wieder abzusichern.