vor 49 Minuten SK Engen B 491: 81-Jähriger streift anderen Autofahrer und fährt weiter

Ein 81-Jähriger hat am Dienstag, um 22.25 Uhr, bei voller Fahrt in einer Rechtskurve auf der B 491 den Wagen eines 32-Jährigen, der in Richtung Talmühle unterwegs gewesen ist, gestreift und ist anschließend einfach weiter gefahren.