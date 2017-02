Jürgen Hoeren hat zusammen mit Eugen Drewermann ein Buch über Martin Luther geschrieben. Es wird im März in Engen vorgestellt.

"Luther wollte mehr" haben Sie gemeinsam mit dem bekannten Theologen Eugen Drewermann geschrieben. Wann hatten Sie denn zum letzten Mal Kontakt mit Herrn Drewermann?

Gerade erst im Dezember habe ich mit ihm gesprochen. Es ging um unser Buch "Wozu Religion?", das im April neu aufgelegt wird. Das Buch ist zwar schon älter, aber es war uns wichtig, in der Neuauflage einen Bezug zur aktuellen Flüchtlingssituation herzustellen. Daran haben wir zusammen gearbeitet.



Sie haben im Laufe der Jahre zahlreiche Bücher gemeinsam veröffentlicht. Wie kam es zu dieser Zusammenarbeit?

Ich kenne Herrn Drewermann schon sehr lange. Der Kontakt entstand durch meine Arbeit beim Südwestfunk in Baden-Baden. Ich war dort lange Zeit Leiter der Kirchenredaktion. Und an dem Tag als Eugen Drewermann von der katholischen Kirche die Lehrerlaubnis entzogen wurde, war er zufällig zu Gast bei mir in der Redaktion. Auch, wenn uns diese Nachricht damals überraschend ereilt hat, war dieser Tag für Beide letztlich ein Glückstag. Ich konnte ihm eine Bühne bieten, auf der er seine Position darstellen konnte. Und das hat er mir nie vergessen. Seit diesem Tag hat sich zwischen uns ein Vertrauensverhältnis entwickelt.



Das war der 8. Oktober 1991. Nachdem Drewermann in einem Spiegel-Interview die Jungfrauengeburt Jesu als biologische Tatsache angezweifelt hat, wurde ihm die Lehrerlaubnis für Dogmatik entzogen. Wie haben Sie Beide reagiert, als diese Nachricht Sie damals erreichte?

Wir haben beim SWF direkt eine 60-minütige Diskussionssendung mit ihm produziert. Franz Alt war damals für die Reportsendungen zuständig. Er hat Eugen Drewermann interviewt. Dazu haben wir im Funkhaus verschiedene Beiträge für die einzelnen Magazinsendungen erstellt. Ich weiß noch, dass die Deutsche Bischofskonferenz überrascht darüber war, dass wir so schnell reagiert haben. Für mich als Journalist war dieser Tag ein echter Glücksmoment.



Gerade konservative Gläubige sehen Eugen Drewermann äußerst kritisch. Wie stehen Sie zu seinem Glaubensverständnis?

Ich finde Eugen Drewermann ist einer der großen Theologen unserer Zeit. Je häufiger ich mit ihm zusammentreffe, umso mehr komme ich zu der Überzeugung, dass er ein von der Botschaft Jesu Christi durchdrungener Mann ist. Ich habe ihn auch in seiner Heimat Paderborn besucht. Und ich kann sagen: Ich kenne nur Wenige, die so glaubwürdig leben wie er. Es ist beeindruckend, wie er versucht nicht nur über den Mann von Nazareth zu reden, sondern auch so zu leben und mit den Mitmenschen entsprechend umzugehen.



Wie genau äußert sich das?

Nur als Beispiel: Ich bin einmal mit Eugen Drewermann im Zug unterwegs gewesen. Ich weiß noch, dass wir bei einem Zwischenstopp an einem Bahnhof einen Kaffee getrunken haben. Auf dem Rückweg zum Zug sind wir dann an mehreren Bettlern vorbei gekommen. Herr Drewermann hat jedem von ihnen fünf Euro gegeben. Einfach so. Ohne großes Aufheben drum zu machen. Das ist nur ein Beispiel. Er besitzt auch kein Auto. Stattdessen fährt er mit dem Zug – und zwar ausschließlich zweiter Klasse. Außerdem weiß ich, dass es viele Menschen gibt, die bei ihm Rat suchen und denen er wirklich hilft. Wenn er sich für Menschen einsetzt, dann tut er es ganz.



Luther und Drewermann hatten beide Probleme mit dem Klerus. Sehen Sie weitere Parallelen zwischen den Männern?

Beide gehen nicht dogmatisch vor. Sie stellen die Botschaft Jesu in den Mittelpunkt. Beide haben die Evangelien übersetzt und versucht, für ihre Zeitgenossen verständlich zu machen. Und ich glaube, dass beide ein ähnliches Verständnis von Tradition haben: Nur weil eine Tradition 1500 Jahre alt ist, muss sie nicht unbedingt richtig sein. Traditionen können sich als realitätsfern und unwahr erweisen. Ich denke, dass Luther und Drewermann festgestellt haben, dass die katholische Kirche, wenn es um Traditionen geht, einen gewaltigen Ballast mit sich herumträgt.



Wie kam es denn konkret dazu, dass Sie sich dazu entschieden haben, gemeinsam ein Buch über Martin Luther zu schreiben?

In diesem Fall ist der Verlag auf uns zugekommen. Wir fanden die Idee dann aber beide direkt sehr spannend.



"Luther wollte mehr" ist in Form eines Dialogs zwischen Ihnen und Eugen Drewermann formuliert. Wie läuft ihr gemeinsamer Arbeitsprozess konkret ab?

Wir haben im Vorhinein zahlreiche Telefongespräche geführt. Ausgehend davon haben wir uns eine Grundstruktur überlegt. Dann haben wir uns getroffen und zwölf Stunden miteinander gesprochen. Das wurde aufgezeichnet und vom Verlag transkribiert. Diesen Aufschrieb wiederum habe ich dann in Absprache mit Herrn Drewermann überarbeitet. So ist im Laufe der Zeit ganz allmählich das Buch entstanden.



Was waren dabei die größten Herausforderungen?

Für mich war es das Interview. Bei so einem Gespräch kann man nicht einfach nur einen Fragenkatalog abhandeln. Man muss genau hinhören, auf das, was der andere sagt – und besonders auch auf das, was er nicht sagt. Das erfordert eine unwahrscheinlich hohe Konzentration. Für Herrn Drewermann ist, glaube ich, eher das Kürzen am Ende problematisch. (schmunzelt)



Im März kommen Sie und Eugen Drewermann nach Engen. Wie wird der Abend ablaufen?

Ich werde mit Herrn Drewermann ein Gespräch über Martin Luther führen. Wir werden sicher an die Vor-Reformatoren Jan Hus und Hieronymus von Prag anknüpfen, die ja eng mit der Region Konstanz verknüpft sind. Ich werde aber auch persönliche Fragen stellen. Eugen Drewermann stammt ja aus einer konfessions-verschiedenen Ehe. Seine Mutter war katholisch, sein Vater Protestant. Es wäre sicher spannend zu fragen, wie ihn das geprägt hat. Ich freue mich schon auf den Abend. Und Engen erlebe ich von jeher als eine kultur-interessierte Stadt. Immer, wenn ich dort bin, habe ich das Gefühl, dass dort eine lebendige Szene ist und die Menschen sich freuen, wenn ihnen etwas geboten wird.



Zur Person

Jürgen Hoeren war 30 Jahre lang für den Südwestfunk tätig. Während seiner journalistischen Laufbahn leitete er in Baden-Baden die Kirchenfunk- und Kulturredaktion des Regionalsenders. Heute lebt der 70-Jährige mit seiner Frau und seinem Hund in Konstanz-Allmannsdorf. Hier arbeitet der Publizist und gläubige Katholik in regelmäßigen Abständen an neuen Buchprojekten. Zumeist geht es dabei um religiöse Themen. Mit dem Theologen und Psychoanalytiker Eugen Drewermann hat Jürgen Hoeren unter anderem an den Büchern "Jan Hus – Im Feuer Gottes" und "Wozu Religion?" gearbeitet.



Am Freitag, 17. März, kommen die Beiden in die Auferstehungskirche nach Engen. Dort stellen sie ihr Buch "Luther wollte mehr" vor. Im Gespräch wollen die Autoren erörtern, was Martin Luther bewirkt hat und was er uns heute noch zu sagen hat. Karten sind jetzt bereits für zehn Euro bei der Buchhandlung Greuter in Singen sowie bei Schreibwaren Körner und der Buchhandlung am Markt in Engen erhältlich. (das)