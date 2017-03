Engen Autoclub Engen verteilt 350 Sicherheitswesten an Erstklässler im Hegau

Der Autoclub (AC) Engen zieht auf seiner Hauptversammlung Bilanz. Langjährige Mitglieder des Clubs werden geehrt. Zwei neue Karts sollen vom Verein angeschafft werden.

Bei der Hauptversammlung des Autoclubs (AC) Engen ging der Vorsitzende Günter Tauchmann auf die Aktivitäten des Clubs in der vergangenen Saison ein, so die Pressemitteilung. Zum sechsten Mal hintereinander hat die Gemeinschaftsaktion der ADAC-Stiftung "Gelber Engel" mit seinen Partnern 2016 erneut rund 775 000 Sicherheitswesten an Erstklässler in Deutschland verteilt. Auch der AC Engen verteilte 350 Westen an die Erstklässler von acht Grundschulen in der Region Hegau.

Im Bereich Automobilsport führte der Club erneut die Doppelveranstaltung des "Youngster Cups" und die Doppelveranstaltung des DMSB (Deutscher Motorsportbund) Hegauslalom durch. Im Kartsport wurden der Lauf zur Bodensee-Kart Meisterschaft und die Stadtmeisterschaft auf dem Betriebshof der Firma Funke-Senergie in Engen erfolgreich abgeschlossen. Insgesamt erfreuten sich 50 Jugendliche an den von den lizensierten Jugendleitern Rainer Ergler und Ralf Giner durchgeführten 30 Trainings in Engen und Welschingen sowie an drei Schnupperkursen in Welschingen, Mühlhausen und im Rahmen des Ferienprogrammes.

Der Schatzmeister Hendrik Lorenz berichtete über eine sehr positive Bilanz. Nach der Bildung eines angemessenen Polsters und in Anbetracht der starken Zunahme bei den Instandhaltungs- und Unterhaltskosten der inzwischen fünf bis sieben Jahre alten Karts hat sich der Club zur Anschaffung von zwei neuen Karts entschlossen. Mit Hilfe von Zuwendungen des Badischen Sportbundes, des ADAC Regionalclubs und von Sponsoren hoffe der Verein, so Lorenz, mit übersehbaren Kosten herauszukommen.

Der Sportleiter für den Automobilsport, Peter Breuer, informierte über die gemeinsam mit der OSFG Stockach durchgeführten Slaloms und gab die Namen der Sieger und Platzierten bekannt. Der Sportleiter für den Kartsport, Rainer Ergler, war sehr erfreut über das sehr gute Abschneiden der Jugendlichen mit dem zweiten Platz aller teilgenommenen Vereine beim Bodensee Kart Cup (BKC) Wettbewerb. Im Anschluss nahm Ergler die Siegerehrung für die Clubmeisterschaft der Jugendlichen vor und es wurden die begehrten Pokale überreicht.

Die Kassenprüfer Meinrad Riede stellte fest, dass die Kasse vorbildlich geführt wurde. Die Mitglieder votierten einstimmig für die Entlastung des Vorstands. Bei den Wahlen wurden der Vorsitzende Günter Tauchmann, der Schatzmeister Hendrik Lorenz, der Sportleiter Automobil Peter Breuer und der Zeugwart Klaus Merz wiedergewählt. Sportleiter Rainer Ergler stand nicht mehr zur Wahl, bleibt jedoch als Beisitzer und Jugendbetreuer dem Club erhalten. Als sein Nachfolger wurde der bisherige Beisitzer Ralf Giner gewählt. Neu gewählt als Beisitzer wurden Jochen Zimmerer aus Anselfingen und Oliver Schlotter aus Watterdingen.

Ehrungen

Reinhold Malassa vom Regionalclub Freiburg würdigte die erfolgreiche Arbeit des AC Engen und ehrte Moritz Kamenzin für 50 Jahre Mitgliedschaft sowie für 40 Jahre Peter Diesch, Willy Geyer, Hans Groß, Max Haimerl, Hans Kessing und Manfred Küchler mit einer Ehrennadel, einer Urkunde und einer ADAC Motorwelt aus dem Jahr 1965.

Informationen im Internet: www.ac-engen.de