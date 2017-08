Engen Autobahn 81: Auto schleudert in Lastwagen, Leitplanken und Brückengeländer

Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat am Donnerstag, gegen 16.45 Uhr bei Starkregen die Kontrolle über sein Auto verloren.

Die Polizei geht laut einer Pressemitteilung davon aus, dass der Mann auf dem Streckenabschnitt bei der Talbachbrücke zu schnell fuhr, der bei Regen auf 80 Kilometer pro Stunde beschränkt ist. Das Auto schleuderte gegen den Lastwagen eines 36-Jährigen sowie gegen die Leitplanken und das Brückengeländer. Dabei wurden ein Rad mit Federbein sowie Teile der Front vom Auto abgerissen und blockierten den Fahrstreifen. Der 20-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit vermutlich leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden am völlig zerstörten Auto schätzt die Polizei auf rund 30 000 Euro, den am nicht mehr fahrbereiten Lastwagen auf 40 000 Euro und den an den Verkehrseinrichtungen auf 5000 Euro. Zur Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Straße musste die Autobahn zeitweise komplett und anschließend einspurig gesperrt werden. Dadurch kam es zu einem mehrere Kilometern langen Stau.