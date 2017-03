Engen Augen auf beim Surfen und Chatten: Präventionstheater und Polizei informieren Schüler

Das Ludwigsburger Präventionstheater Q-Rage und die Polizei machen Schülern klar, welche Konsequenzen ihr Verhalten in der virtuellen Welt haben kann.

Henrik und Lisa sind Geschwister. Sie surfen gerne im Internet, Lisa liebt es zu chatten und Henrik verbringt schon einmal ein paar Stunden mit seinen Spielen am Computer. Henrik und Lisa kabbeln sich gern mal – so ist das eben unter Geschwistern. Richtig schlecht wird die Stimmung aber erst, als auf Facebook ein bearbeitetes Bild von Henrik auftaucht, dass ihn gar nicht mehr gut aussehen lässt und er gar beschließt, nicht in die Schule zu gehen. Währenddessen freut sich Lisa auf eine Verabredung mit einem Unbekannten aus dem Chat, wovon sie ihr Bruder gerade noch einmal abhalten kann.

Mit diesen Szenen warb das Theater-Duo "Q-Rage" im katholischen Gemeindezentrum bei den Engener Fünftklässlern um Aufmerksamkeit und Vorsicht beim Chatten und Surfen im Internet. Unterstützung bekamen die Darsteller Sandra Hehrlein und Jörg Pollinger dabei von Viktoria Alberti vom Referat Prävention beim Polizeipräsidium Konstanz. An zentralen Stellen wurde das Stück unterbrochen, um das gerade Gesehene zu besprechen und zu hinterfragen. "Darf man ein Gewaltvideo teilen?", lautete beispielsweise eine Quizfrage. Nach kurzem Zögern entschieden die Schüler richtig. Das dürfe man nicht, so Viktoria Alberti. Alleine das Video auf dem Handy zu haben, sei schon strafbar. Die Polizei ziehe auch Handys als Beweismaterial ein, gab sie zu verstehen. Ein Hinweis, bei dem die Fünftklässler besonders hellhörig wurden. Doch nicht nur Gewalt war ein Thema an diesem Theatervormittag, den Schulsozialarbeiterin Katrin Meister seit einigen Jahren organisiert, sondern auch vermeintlich harmlose Dinge: Lästern im Chat, Runterladen von Klingeltönen, Schulreferat aus dem Netz ziehen oder Bilder von anderen posten.

Sandra Hehrlein, Jörg Pollinger und Viktoria Alberti machten den rund 230 Schülern auf sympathische Weise klar, dass diese Dinge Mitmenschen beleidigen und rechtliche Konsequenzen haben können. Im Unterricht sollen die Schüler noch einmal die Möglichkeit haben, offene Fragen zu klären.