Schaden von nahezu 3000 Euro ist am Donnerstag, 12. Januar, gegen 18.20 Uhr, beim Zusammenstoß zweier Autos in Engen entstanden.

Ein 38-Jähriger hatte die Hegaustraße (L 191) in nordöstliche Richtung befahren und war auf Höhe der Straße "Am Bahndamm" in den Kreisverkehr eingefahren. Laut Polizei übersah er dabei eine bereits im Kreisverkehr befindliche 63-jährige Autofahrerin und prallte mit deren Fahrzeug zusammen.