Engen Auffahrunfall auf der Autobahn

Eine junge Frau bemerkte das Bremsmanöver eines Vorausfahrenden nicht

Beim Abfahren von der A 81 an der Anschlussstelle Engen hat eine 23-jährige Autofahrerin laut Polizeibericht am Dienstagnachmittag gegen 14 Uhr zu spät bemerkt, dass ein vorausfahrender 39-jähriger Autofahrer an der Einmündung zur B 31 verkehrsbedingt anhalten musste. Die junge Frau prallte deshalb mit ihrem Renault Twingo auf das Heck des Renault Megane ihres Vordermannes. Der hierbei entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf nahezu 5000 Euro.