Engen Artenvielfalt schützt Engener Stadtwald

Der Klimawandel sei auch im Hegau angekommen: Stadt und Forst setzen auf deshalb auf Nachhaltigkeit in der Forstwirtschaft

Im Engener Wald wachsen verschiedene Nadel- und Laubbäume, Lichtungen wechseln sich mit dichtem Bewuchs ab. Der Wald ist Lebensraum für unzählige Tierarten von der Ameise bis zum Hirsch. Dass die Bäume im Wald nicht einfach zufällig an Ort und Stelle sind, sondern viele verschiedene Aspekte und Überlegungen dafür verantwortlich sind, zeigt beispielhaft die aktuell neu aufgelegte Forstbetriebsplanung der Stadt Engen für die kommenden zehn Jahre.

Der Engener Stadtwald umfasst rund 1000 Hektar Betriebsfläche. Diese soll, so sieht es der Plan vor, möglichst nachhaltig in Bezug auf Ökonomie, Ökologie und Sozialfunktion, sprich Erholungswert für die Menschen, bewirtschaftet werden. "Mit dem Wald verdient die Stadt Engen jährlich zwischen 40 000 und 80 000 Euro", weiß Kämmerer Benjamin Mors. Das soll auch in den kommenden Jahren so bleiben. Tengen verdiene mit seinem Wald beispielsweise deutlich mehr. Durch die höhere Lage wüchsen dort die Nadelbaumbestände deutlich besser, mit denen sich im Vergleich zum Laubwald mehr Geld verdienen lässt, erläutert Förster Thomas Hertrich. "Es gibt in Engen kein Bedürfnis in den Wald einzuschlagen. Wir sind sehr bestrebt nachhaltig und klimagerecht zu wirtschaften", vermittelt Benjamin Mors als Hintergrund für den neuen Zehn-Jahres-Plan.

Dass eben gerade das Klima und dessen Veränderung für den Wald eine große Rolle spielen, erläutert Förster Hertrich im Gespräch. "Der erste Verlierer des Klimawandels ist die Fichte", bringt es Hertrich auf den Punkt. Der Nadelbaum sei eigentlich grundsätzlich nicht im Hegau beheimatet. "Die gehört in den Hochschwarzwald, in die Berge oder nach Skandinavien. Bei uns ist es ihr ruckzuck zu warm und zu trocken", beschreibt der Baumexperte. So gibt es im Engener Stadtwald, wie beispielsweise am Ballenberg, Fichten auf weniger geeignetem Standort, an dem es schlicht zu trocken und warm ist. Vor 50 Jahren habe man die Fichten, nachdem der Ballenberg nicht mehr als Schafweide genutzt wurde, aus ökonomischen Gründen dort angepflanzt. Auch heute bekommt man für Fichtenholz rund ein Drittel mehr als beispielsweise für Buchenholz. Um Waldstücke wie das am Ballenberg für die Zukunft zu sichern, sieht der Plan aus diesem Grund langfristig eine Durchmischung mit Buchen oder einen Nadel-Mischwald mit höherem Anteil an Douglasie und Tanne vor. "Die Tanne ist wärmeliebend und hier eigentlich gut zu haben", weiß Förster Hertrich. Gleichzeitig ist ihm der hohe Aufwand bei der Neupflanzung von Tannen bewusst, denn die jungen Bäume stehen beim Wild ganz oben auf der Speisekarte: "Für Wild ist eine junge Weißtanne wie Butterbrot mit dickem Honigbelag", vergleicht Hertrich.

Als Schwerpunkt sollen im Engener Wald in den kommenden Jahren ältere Buchenmischwälder verjüngt werden. "Ein Überhang an zu alten Bäumen wird gefällt und auf der Kahlfläche wird dann neu bepflanzt", erläutert Kämmerer Benjamin Mors. Die kahlen Flächen würden am Anfang für den Waldspaziergänger vielleicht etwas seltsam aussehen, für die Gesundhaltung des Waldes sei dies aber sinnvoll. Die Forstwirtschaft versuche einen Mittelweg zwischen Ökonomie und Natur, resümiert Förster Hertrich die Anstrengungen im Engener Forst.

Der Wald in Zahlen