Hegau Anschluss-Wohnungen für Flüchtlinge dringend gesucht

Hegauer Städte und Gemeinden sind stark gefordert

„Erst sind mal andere Gemeinden dran, die bei der Unterbringung von Flüchtlingen stark hinterherhinken. Die Stadt Engen hat ihre Pflicht übererfüllt. Vor allem, weil wir selbst auf dem Areal Bahnhöfle Neuhausen-Welschingen eine große Gemeinschaftsunterkunft für mehr als drei Millionen Euro gebaut haben. Zudem gibt es in Engen noch zwei Gemeinschaftsunterkünfte“, erklärt Jürgen Waldschütz, CDU-Fraktionssprecher des Engener Gemeinderats. Auf seinen Antrag hin hatte die Stadtverwaltung Engen dem Landratsamt Konstanz vorgeschlagen, wegen des Rückgangs der Flüchtlingszahlen einen Teil des viergliedrigen Gebäudekomplexes im Bahnhöfle für sozialen Wohnungsbau oder Anschluss-Wohnungen zu nutzen. „Das hat das Landratsamt abgelehnt. Darüber waren wir enttäuscht“, betont Waldschütz. Ein Umbau erst nach der etwa zehnjährigen Laufzeit der Vermietung an das Landratsamt käme laut Stadtbauamt Engen gut eine Million Euro teurer, als wenn er schon getätigt worden wäre, während die Räumlichkeiten in den vier Gebäuden erstellt wurden. „Wir sind dabei, Baulücken zu schließen und den fehlenden Mehrgeschossbau voranzutreiben. Auch Anschlusswohnungen für Flüchtlinge fordern uns stark“, schildert Engens Bürgermeister Johannes Moser.

„Obwohl die Zahl der Asylbewerber, die wir im Landkreis Konstanz aufnehmen müssen, stark zurückgegangen ist, sind es immer noch gut 50 pro Monat, für die wir Unterkünfte suchen müssen“, betont Monika Brumm, Leiterin der Stabstelle Asyl beim Landratsamt Konstanz. "Ausgangspunkt dafür, dass zeitweise viele Notunterkünfte, wie in Schulhallen oder einem Leichtbauzelt in Singen, eingerichtet wurden, waren monatliche Aufnahmen von teils über 500 Flüchtlinge. Auf die meisten Notunterkünfte können wir nun verzichten. Es gibt aber immer noch zwei belegte Hallen in Radolfzell und Dettingen“, schildert Monika Brumm. „Deshalb benötigen wir die Plätze in großen Gemeinschaftsunterkünften, wie beim Bahnhöfle Welschingen-Neuhausen“, betont sie. „Außerdem gelten ab 2018 neue gesetzliche Richtlinien. Dann hat jeder Flüchtling einen Anspruch auf einen Raum von mindestens sieben statt wie bisher 4,5 Quadratmeter. Daher ist auch die Stadt Engen neu gefordert. Zumal immer mehr Flüchtlinge anerkannt sind oder schon zwei Jahre in Gemeinschaftsunterkünften wohnten und ihnen daher Anschlusswohnungen zustehen. Kreisweit werden 544 Wohnungen benötigt. Es stehen aber nur 131 zur Verfügung“, so Monika Brumm.

Auch andere Städte und Gemeinden seien stark in der Pflicht. Hilzingen liege nach den derzeitigen Prognosen Ende 2018 mit 68 Plätzen im Minus, Rielasingen-Worblingen sogar mit 153, obwohl es dort zwei Gemeinschaftsunterkünfte gebe. „Es wird in der Gottmadinger Straße ein Gebäude für Anschluss-Wohnungen geben, auch einen neuen Zweckbau. In der Worblinger Riedernstraße sind ebenfalls Anschlussunterkünfte geplant", erklärt Ralf Baumert, Bürgermeister von Rielasingen-Worblingen. „Außerdem haben wir private Wohnungen angemietet und bringen dort etwa 50 Menschen unter. Das gibt es anderswo kaum. Die Leute vermieten gerne an die Gemeinde, weil die alle Haftungen übernimmt, also ein hohes Risiko trägt“, so Baumert. Gottmadingen hat kein Flüchtlingsheim, ein geplantes wurde nicht benötigt, stellt aber viele Anschlusswohnungen bereit, in denen 193 Flüchtlinge wohnen.

Heime im oberen Hegau

Der obere Hegau setzt einen Schwerpunkt bei Flüchtlingsheimen. Im Bahnhöfle Welschingen-Neuhausen leben 83 Menschen. Ein Gebäude in der Engener Richthofenstraße ist mit 41 Asylbewerbern belegt. Unweit davon, im früheren Hotel Badischer Hof wohnen 50 Flüchtlinge, im Pfarrhaus des Stadtteils Welschingen 16. Außerdem sind 15 Menschen in Anschlusswohnungen beherbergt. Zwölf unbegleitete Minderjährige leben in Privatwohnungen und werden vom Jugendamt betreut. Im Tengener Stadtteil Wiechs haben 37 Asylbewerber ihr Domizil, im Pfarrhaus Watterdingen 15.