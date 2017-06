Engen Alt, aber einsetzbar: Feuerwehr Welschingen organisiert Wettkampf historischer Feuerspritzen

Die Feuerwehr Welschingen lädt am Wochenende zu Gaudiwettkampf und Stimmungsabend. Den Abschluss bildet der historische Schauwettkampf

Engen - Am kommenden Wochenende, 24. und 25. Juni, ist der Höhepunkt der 150-Jahre-Jubiläumsfeier der Feuerwehr Welschingen. Im Rahmen der Veranstaltungen lädt die Abteilungswehr Welschingen der Feuerwehr Engen zu einem Gaudiwettkampf und einem Stimmungsabend am Samstag sowie zum Landeswettbewerb für historische Handdruck-Feuerspritzen auf das Gelände rund um die Hohenhewenhalle ein.

„Den Gaudiwettkampf wollen wir nach 25 Jahren wieder aufleben lassen“, erklärt Kommandant Markus Ziegler. Er werde nach der Vorlage der Feuerwehr-Olympiade aus den 90-er Jahren organisiert. „Mit dieser Veranstaltung wollen wir die Kameraden ansprechen, die alle Leistungsabzeichen im Laufe ihrer Mitgliedschaft bei der Feuerwehr erworben haben.“ Die Übungen werden am Freitag, 23. Juni, um 18 Uhr auf dem Festplatz vorgeführt. Für den Gaudiwettkampf sind technische Grundkenntnisse, Geschick und etwas Glück erforderlich. Die Zuschauer erwartet auf jeden Fall eine Menge Spaß. Am Samstag werden die Feuerwehr-Gaudiwettkämpfe um 15 Uhr vor der Hohenhewenhalle beginnen. Am Sonntag ist um 10 Uhr die Eröffnung der historischen Wettkämpfe. Um 15:30 Uhr findet eine historische Schauübung statt, bevor um 16:30 Uhr bei der Siegerehrung die Ergebnisse bekannt gegeben werden.

Der Feuerspritzen-Wettkampf soll die Technik und den Einsatz historischer Spritzen veranschaulichen. Dieser Wettbewerb wurde 1985 von Max Markgraf von Baden in Schloss Salem ins Leben gerufen. Er zeigt die technischen Leistungen früherer Generationen und soll bewusst machen, wie hoch der körperliche Einsatz der Feuerwehrleute war und wie Mannschaften schon 19. Jahrhundert bemerkenswerte Leistungen erbrachten. Der Wettbewerb ist auch den kulturhistorischen Geräten gewidmet. Die Mannschaften des Wettbewerbs werden von Schiedsrichtern nach Kriterien mit Punkten bewertet.

Das Programm im Internet: