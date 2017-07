Engen Alle Gassen voller Leben: Altstadtfest findet am Samstag ab 11 Uhr in Engens Altstadt statt

Alle Gassen voller Leben: Altstadtfest findet am Samstag ab 11 Uhr in Engens Altstadt statt

63 Institutionen schaffen dabei Angebote und Attraktionen für Erwachsene und Kinder. Das Programm findet auf mehreren Bühnen statt

Engen – In Engen versteht man, Feste zu feiern. Das jährliche Altstadtfest in Engen am Samstag, 22. Juli, ist der Höhepunkte im Reigen der Veranstaltungen in Engens Altstadt. Das Fest ist weit über die Grenzen der Region bekannt, sehr beliebt und sorgt regelmäßig für Menschenaufläufe, selbst wenn das Wetter mal nicht mitspielt.

Ein Grund für die Beliebtheit ist die einladende Atmosphäre der Altstadt und ihr historisches Ambiente. Außerdem gelingt es den Organisatoren jedes Jahr, das Fest mit Attraktionen zu bereichern. Es wird von der Stadt in Zusammenarbeit mit Vereinen, Institutionen und Gruppen gestaltet. Rund um die Stände und Buden gibt es ein Unterhaltungs- und Kulturprogramm der Extraklasse. Auch in der 38. Auflage locken, von acht Uhr morgens bis in die Nacht hinein Flohmarkt, Theater, Kleinkünstler, Musik und Tanz zum Verweilen in den heimeligen Gassen der Altstadt, getreu dem Motto: "Da wackelt die Gass."

Mehrere Festplätze in der Stadt

Bewährt hat sich, Vereine mit einem Zuschuss zu belonen, die eine besondere Attraktion anbieten. Das soll als Anreiz dienen, sich etwas Besonderes einfallen zu lassen, den Stand attraktiv zu gestalten und Angebote für die Besucher anzubieten. "Sternstunden des Tanzes und der Unterhaltung" bietet das neue Fest- und Bühnenprogramm. Bewährt hat sich die Bühne auf dem Schulplatz mit verschiedenen Vorführungen tagsüber und jungen Bands am Abend mit fetziger Musik. Auf dem Schulplatz platziert ist auch der Saftladen der b.free-Initiative, organisiert und betreut von der Stadtjugendpflege.

Es gibt gleich mehrere Festplätze mit Attraktionen. Ein Programm wird auf der Bühne hinter dem Rathaus geboten unter anderem mit vielen Schauvorführungen, Tänzen und Musik. Nicht nur für die Erwachsenen gibt es beim Altstadtfest ein Programm, auf der Bühne hinter dem Rathaus wird auch viel für Kinder geboten.

Die Eröffnung des Festes ist traditionell um 11 Uhr auf dem Marktplatz, unter Mitwirkung der Engener Trachtendamen, der Jagdhornbläser, des Fanfarenzugs, der Engener Bürgerwehr. Bürgermeister Johannes Moser eröffnet das Fest. 63 Teilnehmer, 31 Vereine, 32 Einzelhändler, die Stadtjugendpflege Engen, fast alle Schulen, die evangelische Jugend und weitere Institutionen und Vereine aus Engen und den Teilorten machen mit.

Programm für die ganze Familie

Ob rockig oder poppig, für jeden Geschmack ist etwas dabei: Ist das Nachmittagsprogramm noch für das Schauen, Bummeln, Genießen und Kaufen reserviert, gehören der Abend und die Nacht dem gemütlichen Beisammensein und dem gesellschaftlichen Treiben. An allen Ecken und Plätzen sorgen Bands, Musikkapellen und Alleinunterhalter für fetzige Musik und gute Stimmung. Die Besucher dürfen sich auf Zauberer, Künstler und Feuerschlucker freuen. Bewirtung gibt es an sehr vielen Orten, wobei auf Vielfältigkeit Wert gelegt wird.

Zum Programm

Wieder belebt wurde der Floh- und Trödelmarkt mit einem neuen Betreiber. Der Flohmarktbereich befindet sich auf der Hauptstraße von der Ecke Maxenbuck bis zur Höhe Marktplatz und beginnt um 8 Uhr. Ab 20 Uhr begeistert Nicole Scholz mit ihrer Band mit einem Auftritt auf der Bühne hinter dem Rathaus. Eine orientalische Tanz- und Feuershow gibt es ab 20.30 Uhr vor der Stadtapotheke. Erstmalig findet am Freitag, 21. Juli, von 17 bis 22 Uhr im alten Stadtgarten ein Feierabendhock zur Einstimmung auf das große Fest statt.