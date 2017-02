Engen Aktion Mensch hilft beim Bau eines Engener Wohnheims für Behinderte

Die Soziallotterie Aktion Mensch fördert das Wohnheim-Projekt der Zieglerschen Anstalten für Menschen mit geistiger und Hörbehinderung in Engen mit 250 000 Euro, wie es in einer aktuellen Pressemitteilung der Aktion Mensch heißt

Der Verein Die Zieglerschen baut das neue Wohnheim in der Mundingstraße in Engen und will dort eine Heimat für 24 Erwachsene schaffen, die eine geistige und zusätzlich eine Hörbehinderung haben. Selbstbestimmtes Leben in kleineren Wohngruppen soll im dreigeschossigen Neubau möglich werden. Dazu wird das Gebäude samt Garten und Terrassen komplett barrierefrei zugänglich. "Die Bewohner können dort in großen Einzelzimmern mit eigenem Bad wohnen und haben einen gemeinsamen Wohn- und Essbereich in ihrer Gruppe", erklärt Natalia Beidinger, die innerhalb des Trägervereins für das Engener Wohnheim verantwortlich ist. Dabei sollen die Bewohner Tag und Nacht die Möglichkeit haben, sich an Assistenz- und Pflegekräfte zu wenden. "Bislang sind sie in älteren, größeren Heimen in Wilhelmsdorf oder Haslachmühle und möchten zukünftig in der Nähe ihrer Familien in Engen leben", erklärt Beidinger, wie es in der Pressemitteilung heißt. Das neue Wohnheim bietet ihnen nicht nur Gebärdensprache und schriftlichen Austausch, sondern auch unterstützte Kommunikation per Computer. Die neue Nachbarschaft liegt mitten im Ort mit Geschäften, Arztpraxen, Vereinen und Kultureinrichtungen in leicht erreichbarer Nähe. Die Eröffnung des neuen Wohnheims ist fürs kommende Frühjahr geplant.

Gemeinnützige Organisationen, die inklusive Projekten umsetzen möchten, können finanzielle Unterstützung beantragen. Infos unter: www-aktion-mensch.de/foerderung