Aach Aacher Turmhexen feiern 11. Geburtstag

Mit einem schaurig-schönen Treiben machen die Aacher Turmhexen den Fasnachtern großen Spaß, und die Gemeinschaft der Vereine zieht mit. Dabei zeigt sich: Die Hexen geben der Aacher Fasnacht immer wieder wichtige Impulse.

Engen – "Schuddig, Wüescht!" – Zwei Tage war Aach fest in den närrischen Händen von Geischtern, Gnomen, Guggen und natürlich schaurig-schönen Hexen in allen Variationen. Anlass war das Jubiläumstreffen der Aacher Turmhexen anlässlich ihres elften Geburtstages.

Die Aacher Turmhexen haben mit ihrer Gründung vor elf Jahren nicht nur frischen Wind gebracht, sondern die ganze Fasnacht in Aach belebt, ihr ein neues Format gegeben und sind aus dem närrischen Geschehen nicht mehr wegzudenken. Sie überzeugten mit vielfältigen neuen Ideen, erfrischenden Momenten und haben die fast etwas eingefahrenen Strukturen neu gestaltet. Mit einem Jubiläumstreffen zum elften Geburtstag setzten sie neue närrische Maßstäbe und verwandelten das ganze Städchen zwei Tage lang in ein schaurig-schönes Hexen-Nest. Erfreulicher Nebeneffekt und belebenes Element: Die ganze Gemeinschaft der Vereine unterstützte die Initiative, feierte mit und ließ das Ereignis zu einem Höhepunkt der fünften Jahreszeit in Aach werden.

War der Nacht-Umzug am Samstag mit rund 600 Teilnehmern der Altstadt gewidmet, zog der Tross der über 800 Hexen, Guggenmusik und Narrenzünfte beim Jubiläumsumzug am Sonntag durchs Dorf, den Stadtteil zu Füßen der Altstadt. Für beide Umzüge war das Narrennest oder die Jubiläumsmeile auf dem Mühlenplatz Endpunkt, Treffpunkt und gleichzeitig Feier-Meile, vom Mühlenplatz bis zur Feuerwehr hinter dem Rathaus. In den eigens aufgestellten Zelten, heimeligen Buden und Besenwirtschaften wurde, vielleicht nicht unbedingt zum Ergötzen der unmittelbaren Nachbarn, bis weit in die Nacht närrisch gefeiert, es wurden alte Freundschaften aufgefrischt und neue geschlossen.

Höhepunkte der Geburtstagsfeier waren ein wunderschöner Nachtumzug am Samstag durch die Altstadt von Guggenmusiken und Hexencliquen sowie der Jubiläumsumzug am Sonntag. Nicht nur aus der Nachbarschaft oder der Region, sondern bis aus dem Schwarzwald und dem Stuttgarter Raum kamen zahlreiche Gruppen. Für die Zuschauer, die die Gassen säumten, gab es schaurig-schöne Begegnungen mit Hexen aller Art und anderen sonderlichen und schiechen Gestalten. "Das war ein wunderschönes kleines Jubiläum, mit ganz viel närrischem Treiben an den zwei Tagen", schwärmt Oberhexe Joachim Tröscher. "Das Ganze hat mir und uns ganz schön Arbeit abverlangt, aber es hat sich gelohnt. Es war wunderschön. Die Festmeile, ja das ganze Städtchen waren gefüllt mit quirligem Leben, wunderschönen Fasnachtsfiguren und vielen Menschen. Es war ein besonderes Erlebnis für alle, eine derartige Stimmung und Atmosphäre zu erleben. Und das haben wir gemeinsam geschafft, alle Mitwirkenden haben an einem Strang gezogen und damit den vollen Erfolg garantiert. Toll!"

Nicht nur Oberhex Joachim Tröscher ist voll des Lobes über das gelungene kleine Jubiläum. Bei allen Beteiligten ernten die Turmhexen durchweg großes Lob: "Das Jubiläumtreffen war eine gute Idee", sagt Daniel Dieterle, Zunftmeister der Aacher Narrenzunft, und schwärmt von zwei tollen Tagen. "Ich kann den Turmhexen und ihrer Oberhex Joachim Tröscher nur ein großes Lob aussprechen. Mit der Veranstaltung haben sie viel für die Fasnacht in Aach getan und den Bürgern ein tolles Erlebnis spendiert."

Bildergalerie:

Die Turmhexen

Schon zu Lebzeiten des Edelfreien Odalricus de Ahe (Ulrich von Aach) tummelten sich im Wäldchen um den Aachtopf herum die von den Bauern als "Schuddig" (Seltsame Gestalten) gescholtene alte Mütterchen, die im Schutze des "Alten Turmes" lebten, um im Verborgenen aus Kräutern des Waldes und dem klaren Wasser der Aachquelle Heilmittel zu brauen. Die Turm-Hexen gründeten sich 2006 als Verein aus einer kleinen Gemeinschaft fasnachtsbegeisterter Menschen. Nur eine Handvoll engagierter und hochmotivierter Narrenfreunde waren nötig. Ihr Ziel: Brauchtum pflegen und dabei auch neue Akzente setzen. (jw)