A 81 bei Geisingen: Autofahrer streiten bei voller Fahrt

Zwei Autofahrer haben sich nach einem Überholmanöver auf der A 81 in Fahrtrichtung Süden, zwischen den Ausfahrten Geisingen und Engen, eine Auseinandersetzung geliefert, bei der ein Wagen sogar zu Schaden kam.

*Bitte geben Sie den Gutscheincode DANKE2016 im dafür vorgesehenen Feld im Warenkorb an. Nachträglich kann der Gutschein leider nicht mehr verrechnet werden. Eine Barauszahlung ist nicht vorgesehen.

Gegen 11.45 Uhr habe ein Autofahrer nach eigener Aussage bei einem Überholmanöver abbremsen müssen, weil vor ihm andere Fahrzeuge auf der linken Spur fuhren, berichtet die Polizei. Daraufhin soll ihm ein Mann im Wagen hinter ihm den ausgestreckten Mittelfinger gezeigt haben. Nachdem sich der Fahrer nach dem Überholen wieder rechts eingeordnet habe, sei der wütende Nachrücker neben ihn gefahren und habe mit einem Gegenstand auf das Auto geworfen. Dabei sei ein Schaden von etwa 200 Euro entstanden. Die Polizei konnte beide Fahrer nach eigener Aussage am Grenzübergang Bietingen stoppen. Zum Ablauf der Auseinandersetzung äußerten sich die Beteiligten unterschiedlich, so die Beamten. Deshalb suche man nun nach Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben. Hinweise nimmt das Kommissariat in Mühlhausen-Ehingen unter der (0 77 33) 99 60 0 entgegen.