Engen A 81: Autos schrammen aneinander

Die Polizei sucht Zeugen für einen Unfall, der sich am Donnerstag, gegen 8.30 Uhr auf der A 81 bei Engen ereignet hat.

Wie die Polizei in einer Pressemitteilung schreibt, sei eine 20-Jährige mit dem Auto auf der mittleren Spur in Richtung Stuttgart gefahren und habe bei der Rastanlage Hegau Ost einen Transporter überholen wollen. Als sie direkt hinter dem Transporter gewesen sei, habe dessen Fahrer auf die mittlere Spur wechseln wollen, den Fahrstreifenwechsel allerdings abgebrochen, als er das Auto bemerkt habe. Die 20-Jährige sei allerdings so erschrocken, dass sie nach links ausgewichen sei und das Auto eines 67 Jahre alten Fahrers gestreift habe. Der Fahrer des Transporters fuhr weiter, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Hinweise bitte an das Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon: (0 77 33) 9 96 00.