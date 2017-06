Engen A 81: Autofahrer im Fahrzeug eingeklemmt

Bei einem Unfall auf der A 81 ist die Feuerwehr Engen mit sechs Fahrzeugen und 20 Rettungskräften im Einsatz gewesen.

Wie die Polizei am Montag in einer Pressemeldung berichtete, geschah der Unfall bereits am Freitag, gegen 14.30 Uhr. Demnach hatte der Fahrer eines Lastwagens zwischen den Anschlussstellen Engen und Geisingen von der rechten auf die mittlere Spur gewechselt. Die Polizei geht davon aus, dass er dabei das Auto übersah, das sich auf der mittleren Spur befand. Um einen Zusammenstoß mit dem Lastwagen zu vermeiden, wechselte der Autofahrer auf die links Spur, womit er einen weiteren Autofahrer zur Vollbremsung zwang. Dennoch stießen die beiden Autos zusammen, wodurch das erste Auto gegen den Lastwagen und gegen die Leitplanken prallte. Dessen 47 Jahre alter Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf rund 20 000 Euro.