Engen 56-Jährige schleudert mit dem Auto in die Leitplanken

Aquaplaning dürfte laut Polizei die Ursache dafür gewesen sein, dass eine Frau am Montag, gegen 16.15 Uhr auf der Autobahn 81 die Kontrolle über ihr Auto verloren hat und damit gegen die Leitplanken geprallt ist.

Das Auto schleuderte daraufhin über die Straße und prallte noch mal mit Wucht in die Leitplanken, die dabei teilweise aus der Verankerung gerissen wurde. Die 56-Jährige wurde mit Verdacht auf Armfrakturen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem nicht mehr fahrbereiten Auto entstand ein Schaden von rund 15 000 Euro. Der Schaden an den 21 beschädigten Leitplanken-Elementen steht noch nicht fest.