Engen 36-jährige wird bei Unfall mit Mercedes leicht verletzt

Reichlich Schaden bei Zusammenstoß in Welschingen. Mercedes-Fahrer steuert laut Polizei nicht nur gegen einen Citroen, sondern überfährt auch eine Hecke und einen Verteilerkasten.

Neben den Verletzungen bilanziert die Polizei rund 18 000 Euro Schaden nach dem Unfall am Donnerstag gegen 10.30 Uhr in Welschingen. Der 46-jährige Mercedes-Fahrer war laut Polizei mit Anhänger auf der Wettestraße unterwegs und soll die Vorfahrt einer mit ihrem Citroen heranfahrenden 36 Jahre alten Frau übersehen haben. Der Mercedes prallte im weiteren Verlauf noch gegen einen Stromverteilerkasten und eine Hecke, bevor er in einem Garten zum Stehen kam. Die 36-Jährige zog sich laut Polizei Prellungen und Schnittverletzungen zu. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Da der Anhänger hinter dem Mercedes nicht zugelassen war, wurde – wie es im Polizeibericht heißt – ein weiteres Ermittlungsverfahren eingeleitet.