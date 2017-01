18-Jähriger flüchtet in Engen vor Polizeikontrolle

Ein Autofahrer versuchte am Donnerstagnachmittag, gegen 15.45 Uhr in der Aacher Straße, sich einer Polizeikontrolle zu entziehen. Gegen ihn wird wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahrens ohne Fahrerlaubnis mit einem nicht versicherten und zugelassenen Fahrzeug ermittelt.

Der junge Fiatfahrer war laut Polizeibericht einer Streife des Verkehrskommissariats Mühlhausen-Ehingen aufgefallen, da er nicht angeschnallt war und am Fahrzeug ein nicht mehr gültiges Kurzzeitkennzeichen angebracht war. Nachdem der Fahrer bemerkte, dass das Streifenfahrzeug gewendet hatte und ihm folgte, versuchte der 18-Jährige zu flüchten. Dabei fuhr er in der Aacher Straße links an einer Verkehrsinsel vorbei, um ein vorausfahrendes Fahrzeug zu überholen und reagierte in der Folge nicht auf die Aufforderung anzuhalten, des ihn mit Sondersignalen verfolgende Streifenfahrzeugs. Erst in der Alois-Baader-Straße hielt der Fahrer an und konnte kontrolliert werden. Dabei stellte sich heraus, dass er keine gültige Fahrerlaubnis besaß und das Auto nicht zugelassen war. Das am Fahrzeug angebrachte Kennzeichen war seit 2014 nicht mehr gültig. Sein auf dem Beifahrersitz mitfahrender Hund war ebenfalls nicht registriert. Die Polizei bittet Zeugen, die durch die Fahrweise des Fiatfahrers gefährdet, wurden oder sonstige sachdienliche Mitteilungen machen können, sich beim Verkehrskommissariat Mühlhausen-Ehingen, Telefon (0 77 33) 9 96 00, zu melden.