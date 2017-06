Engen 172 Teilnehmer beim Kinderturnfest des Hegau-Bodensee-Turngaus

Der Turnverein Engen zieht eine positive Bilanz, auch für den eigenen Verein: 37 Nachwuchsportler des TV Engen nahmen an den Wettkämpfen teil

Engen – Bei besten Wetterbedingungen fand rund um das Bildungszentrum Engen das Kinderturnfest des Hegau-Bodensee-Turngaus (HBTG) statt. Der Turnverein Engen war nach fünf Jahren, in seinem 170. Jahr, wieder Ausrichter des Treffens für den sportlichen Nachwuchs des Turngaus. Mehr als 460 Kinder traten in Geräteturn- und leichtathletischen Disziplinen und in gemischten Wettkämpfen gegeneinander an. Dabei machten die teilnehmenden Mädchen drei Viertel aller Kinder aus.

Schon um acht Uhr trafen die ersten Vereine ein und turnten sich ab halb neun in den am Samstagabend vom TV Engen bereits hergerichteten Gerätebahnen oder in der Großsporthalle ein. Zum Start begrüßte der Vorsitzende des HBTG, Thomas Möller, die Kinderschar auf dem Sportplatz. Bürgermeister Johannes Moser machte deutlich, dass die Stadt Engen stolz darauf ist, auf den Anlagen mit dem TV Engen, als größtem Verein, solche Sportfeste ausrichten zu können. Marita Kamenzin, Organisatorin, Vorsitzende und Übungsleiterin in verschiedenen Kinderturngruppen des TV, hieß alle willkommen. Sie dankte bei dieser Gelegenheit allen, die sie bei der Wahl zum zweiten Platz der „Übungsleiterin Kinderturnen 2017“ Ende März mit Online-Voting unterstützt hatten.

Das Rahmenprogramm war vom TV Engen ebenfalls bestens organisiert worden. Die jungen Sportler vergnügten sich zwischen den Wettkämpfen beim Street-Soccer, der ganztags belagert wurde. Daneben leitete die Abteilung Circus Casanietto die vielen jungen Zirkus-Interessierten in Jonglage-Fertigkeiten an. Vor allem die Mädchen konnten sich beim Kinderschminken oder im Bastelpavillon verausgaben.

Marita Kamenzin war rundum zufrieden, sie äußerte jedoch, „dass so ein gewaltiger Aufwand nicht häufiger als alle fünf Jahre betrieben werden kann.“ Vom TV Engen nahmen 37 Kinder an den unterschiedlichsten Wettkämpfen teil. Besonders erfreulich war für den Verein, dass sie mehrere gute Platzierungen erreichten.