10.11.2015 02:15 Emmingen-Liptingen Zusammenstoß beim Abbiegen

Zu einem Unfall und Sachschaden an zwei Autos in Höhe von etwa 6000 Euro ist es am Sonntagvormittag, kurz vor 11 Uhr, zwischen der Gaststätte „Schuhfranz“ und Liptingen auf der Bundesstraße 14 gekommen. Auf dem Weg in Richtung Liptingen wollte ein 31-jähriger Fahrer nach links auf einen geteerten Feldweg abbiegen, verringerte seine Geschwindigkeit und kündigte seine Abbiegeabsicht durch Blinken an, heißt es in einer Polizeimitteilung.