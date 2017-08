28.09.2015 01:44 Emmingen-Liptingen Leben retten durch eine Blutspende

Das DRK lädt zu einer Blutspendeaktion am Mittwoch, 30. September von 16 bis 19.30 Uhr in die Witthohschule in Emmingen-Liptingen, Haldenstraße 2 ein. Mitzubringen ist der Personalausweis.