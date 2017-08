Emmingen-Liptingen Hilfe für Senioren

Frauen absolvieren einen Lehrgang für hauswirtschaftliche Altenhilfe. Auch Kinderbetreuung gehört zum Programm

14 Absolventinnen haben erfolgreich einen Lehrgang zur Hauswirtschaftlichen Altenhilfe absolviert. Maria Hensler aus Gaienhofen, Vorsitzende der katholischen Landfrauenbewegung Freiburg, überreichte nun zwölf Teilnehmerinnen aus Liptingen und zwei Teilnehmerinnen aus Mühlingen ihre Zertifikate. Das Seminar mit 16 Kursabenden hatten die Teilnehmerinnen bei der Nachbarschaftshilfe abgehalten.

Übereinstimmend berichteten die Absolventinnen, dass sie im Seminar wertvolle Erfahrungen sammeln konnten. Diese können sie nun bei ihrer Hilfe für ältere und gebrechliche Menschen sowie Familien mit Kindern umsetzen. Der Fortbildungskurs gehört zu einem Nachbarschaftshilfe-Programm der katholischen Landfrauenbewegung Freiburg: „Hilfe von Haus zu Haus“. Dabei kooperieren die Landfrauen mit der katholischen und der evangelischen Kirche und werden von Gemeinden und dem Landesministerium für den ländlichen Raum gefördert.

Hensler zählte Aktivitäten in vielen Gemeinden auf, vor allem auf der Höri. So gibt es Fortbildungsveranstaltungen, Seniorengruppen, Hilfen für Familien und Kinder, Kinder- und Seniorenbetreuung sowie Englisch- und Computerkursen für Senioren. Allein im vergangenen Jahr, so berichtete sie, habe es 19 000 Einsatzstunden gegeben. Von der Initiative „Hilfe von Haus zu Haus“ würden zudem Arbeitsplätze für Frauen im ländlichen Raum mit flexibler Arbeitsplatzgestaltung angeboten, um die Lebensqualität im Dorf zu steigern. Gegründet wurden laut Hensler in Baden-Württemberg bisher 37 Nachbarschaftshilfen in 162 Gemeinden mit über 300 Einsatzstellen.