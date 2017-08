15.10.2015 02:29 Emmingen-Liptingen Gebrauchte Waren in neuer Halle kaufen

Am Samstag, 24. Oktober, findet erstmals ein Gebrauchtwaren-Basar für Erwachsene in der neuen Witthohhalle in Emmingen statt. Gemischte Waren von Oberbekleidung für Damen, Herren und Teens, Sportbekleidung, Modeschmuck, Schuhe, Bademode oder CDs, DVDs und Bücher für Erwachsene bis zu Küchenbedarf.